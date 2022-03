Giulia Belmonte e Grace, fidanzata e figlia di Stash/ “Lui è il mio posto del cuore”

Giulia Belmonte e Grace sono la fidanzata e la figlia di Stash dei The Kolors. Un grande amore quello nato tra il frontman dei The Kolors, vincitori di Amici di Maria De Filippi, e la giornalista. Una storia suggellata anche dalla nascita della primogenita figlia Grace. Dopo un periodo lontani dal gossip, Giulia e Stash hanno ufficializzato il loro amore con il cantante che ha rivelato: “Giulia sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy. Giulia e mia figlia appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”.

La nascita della piccola Grace ha indubbiamente cambiato la vita di Stash, ma anche della compagna Giulia. Il cantante in occasione di una intervista rilasciata alla stampa ha rivelato: “a undici mesi è gigantesca nella sua forza emotiva. Io la chiamo fagotto di emozioni. Pensate che ha iniziato a chiamarmi papà… O meglio… Muove la bocca dicendo due volte la sillaba ‘pa’, però senza emettere alcun suono… Io in questo momento per lei sono come un pesce!”.

L’amore tra Giulia Belmonte e Stash oramai non è più un segreto. Anzi la coppia ha anche allargato la famiglia con la nascita della piccola Grace che li ha uniti ancora di più. Proprio la Belmonte, parlando del compagno l’ha definito la sua casa: “lui è il mio posto del cuore, dove mi sento al sicuro e protetta, dove sono libera di sentirmi me stessa, dove non devo fingere e dove c’è tutto l’amore del mondo”.

Che dire un grandissimo amore quello nato tra il cantautore e la giornalista che sui social in diverse occasioni condividono scatti della loro vita privata per la gioia dei tantissimi fan che li supportano sin dal primo giorno della loro relazione!

