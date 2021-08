Giulia Belmonte e Grace, fidanzata e figlia Stash/ “Siete il mio 100% di share…”

Giulia Belmonte e Grace sono rispettivamente la fidanzata e la figlia di Stash dei The Kolors. Un grande amore quello nato tra il cantante e la modella che sono diventati anche genitori della piccola Grace. Poche settimane fa la coppia ha deciso di battezzare la piccola nella splendida cornice del Duomo di Ravello nella Costiera Amalfitana. Un momento davvero magico ed emozionante che il cantante ha voluto condividere con tanto di foto anche con i suoi fan che gli sono sempre stati vicino.

“Non esiste uno sguardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, un sorriso più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia. Auguri piccola Grace, sei così piccola, ma al contempo così immensa” ha scritto la voce di The Kolors pubblicando una foto con la compagna e la figlia fuori al Duomo di Ravello. Uno scatto bellissimo commentato anche dalla mamma Giulia Belmonte che ha scritto: “ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”.

Giulia Belmonte e Stash: “Grace è la nostra vittoria”

Giulia Belmonte e Stash sono più innamorati che mai. La nascita della piccola Grace li ha uniti sempre di più e i due non nascondono di essere perdutamente innamorati della loro bambina. Proprio il cantante dei The Kolors parlando della figlia ha scritto: “è l mio 100% di share…” per poi lasciarsi andare ad un lunghissimo ed emozionante messaggio in occasione della Festa del Papà.

“Se un anno fa mi avessero detto che oggi mi avrebbero fatto gli auguri per la festa del papá – ha scritto il cantante – non ci avrei creduto. Sono grato alla vita per quello che mi sta facendo provare, capire e sentire. Saper riconoscere uno stato d’animo in maniera lucida non è sempre facile… Spesso ci distraggono troppe cose se ci guardiamo dentro… Spesso c’è troppo caos e finiamo per non riuscire a vedere nitidamente quello che siamo e proviamo davvero. Io sto facendo parecchi viaggi dentro di me in questo periodo… e se c’è una cosa che posso affermare con estrema certezza è che io sono felice! Non è semplice dirlo sinceramente… perché spesso ci limitiamo a guardarci dall’esterno, con gli occhi degli altri… Ma viverlo dentro è tutta un’altra cosa!”.

