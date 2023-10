Giulia Bevilacqua: “I miei figli? Sono bacchettona con entrambi”/ “Ho feeling con entrambi in modo diverso”

Giulia Bevilacqua: “I miei figli? Ho feeling con entrambi”

Giulia Bevilacqua, ospite di La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato dei suoi due figli Vittoria ed Edoardo, nati dall’amore con il marito Nicola: “Invito tutto a fare più figli possibile se ne hanno la possibilità, ma per me due sono sufficienti. Sono bacchettona con entrambi a prescindere dal sesso” esordisce.

E ancora: “Ho feeling con entrambi in modo diverso;” nel senso che Vittoria è più riflessiva ed è più femminile, molto vanitosa quindi mi diverte giocare con lei dandole spago rispetto a questa sua vena. Edoardo, invece, è più fisico è un bambino a cui piace correre, giocare a baseball pure avendo solo 3 anni.” L’attrice ha dato alla luce il primo figlio nel 2018 e, ai microfoni di Grazia, dichiarava di non voler svelare il nome: “Il nome c’è ma non lo diciamo. Siamo subito stati d’accordo su uno in particolare e da quel momento l’abbiamo sempre chiamata così. Poi ci siamo detti: ‘Un momento, non abbiamo fatto neppure una prova con altri nomi’, quindi abbiamo deciso di aspettare che nasca“.

Giulia Bevilacqua e l’amore per il marito Nicola: “E’ stato un colpo di fulmine”

Nicola Capodanno e Giulia Bevilacqua si sono innamorati dopo molti mesi di frequentazione. Nel 2017 hanno deciso di convolare a nozze, con rito civile, a Positano. L’attrice alla stampa aveva raccontato il loro primissimo incontro: “Io e Nicola ci siamo incontrati a una festa e ci siamo amati fin dal primo istante, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro. C’è dialogo e ci sono risate. Ho voglia di abbracciarlo, baciarlo. Mi piace metterci alla prova e ci emoziona l’idea di costruire cose insieme.

La coppia ha poi allargato la famiglia con due figli: Vittoria nata nel 2018 ed Edoardo nato nel 2020. Ai microfoni di Verissimo, l’attrice ha raccontato: “È stato come in un film. – ha infatti ammesso, svelando che – Lui è stato il mio unico colpo di fulmine, non mi era mai successo prima, anzi nelle mie storie precedenti ero sempre stata trasportata, corteggiata, voluta e poi mi lasciavo andare a queste relazioni. Invece il nostro è stato un vero e proprio scontro, ci siamo seduti sulla stessa sedia ed è bastato il primo sguardo. Stiamo insieme ormai da sette anni e abbiamo fatto insieme due figli meravigliosi“.











