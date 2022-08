Giulia Brighi ex di Vaporidis e Giacomo Ferrara stanno insieme/ “Tra i due attori…”

Giulia Brighi e Giacomo Ferrara stanno insieme

Nel passato di Nicolas Vaporidis ci sarebbe stata anche Giulia Brighi con la quale pare ci sia stata anche una convivenza. Oggi il nome della giovane torna al centro del gossip per via della sua storia con Giacomo Ferrara, l’attore 31enne che interpreta Spadino Anacleti in Suburra. Stando a quanto reso noto dalla pagina Instagram ThePipol_gossip, quella tra Giulia Brighi e Giacomo Ferrara sarebbe “una storia sotto traccia cresciuta nel tempo”.

Nicolas Vaporidis lascia la tv dopo L'isola dei famosi?/ "Ecco perché faccio l'oste"

La medesima pagina ha posato l’accento su un altro particolare, ovvero i trascorsi sentimentali di Giulia Brighi, ex compagna di Nicolas Vaporidis: “I due si frequentano da tempo ma nessuno ha associato che Giulia per due anni ha convissuto, prima di Giacomo, con il vincitore de l’Isola dei famosi Vaporidis”. Oggi l’attore di Notte prima degli esami vive a Londra dove il suo cuore batte per la fidanzata Ali, il suo attuale amore. Al tempo stesso, spiega la pagina specializzata in gossip, “Giulia e Giacomo convivono”.

Nicolas Vaporidis è diventato zio/ È nato Vittorio, figlio della sorella: la dolce foto col nipotino

Giulia Brighi e Giacomo Ferrara fidanzati: la passata storia con Nicolas Vaporidis

Una sorta di ‘triangolo’, dunque, quello che vede protagonisti Giulia Brighi, ex fidanzata di Nicolas Vaporidis e Giacomo Ferrara. La pagina Instagram di ThePipol_gossip però ci riserva ancora un ultimo colpo di scena inedito: “Insomma la donna che ha fatto battere il cuore ai due attori ha scelto il compagno di vita e pare che tra Vaporidis e Ferrara non scorrano buoni rapporti”, scrive. I mancati rapporti tra i due colleghi sarebbero legati proprio a Giulia? Questo non ci è dato sapere.

Indubbiamente però il nome di Giulia Brighi era stato associato a quello di Nicolas Vaporidis circa due anni fa. Pr di mestiere, sul suo conto si è sempre saputo molto poco, come d’altronde su quello di Nicolas Vaporidis, da sempre molto riservato. Di certo si sa che i due si frequentarono dopo la fine del matrimonio tra il vincitore dell’Isola e Giorgia Surina. Conosciutisi grazie ad amici in comune, i due avevano iniziato una convivenza a Roma subito dopo il loro primo incontro. Una sorta di colpo di fulmine, dunque, che però non ha retto al tempo.

Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell'Isola dei Famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA