Giulia Cavaglià: “Beatrice Luzzi? Non andrei neanche a bere un caffè”/ “Tra Perla e Greta…”

Giulia Cavaglià e l’opinione su Beatrice Valli

Giulia Cavaglià, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi insieme al fidanzato Federico Chimirri, ha parlato anche del Grande Fratello 2023. L’ex protagonista di Uomini e donne il cui nome è stato spesso accostato al reality show, all’interno del format social di Chi condotto da Sophie Codegoni, ha ammesso di guardarlo e di avere anche le idee chiare sui vari concorrenti. Giulia, infatti, ha espresso la propria opinione su Greta Rossetti e Perla Vatiero svelando la sua preferenza, ma ha anche parlato di Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa del reality.

Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello 2023?/ "C'entra il papà, potrebbe non tornare"

“Quando guardiamo il Grande Fratello litighiamo (parla del suo rapporto con il fidanzato Federico Chimirri, ndr), perché io ero team Perla e lui team Greta, io team Varrese e lui team Beatrice. Però lei come personaggio non dispiace, non ci andrei d’accordo mai, averla in giro per casa sarebbe un’angoscia vivente, però è una donna dal carattere forte. Non ci andrei neanche a prendere un caffè”

Perla Vatiero critica Ilary Blasi: "Poteva evitare quello che ha fatto al viso"/ Gaffe al Grande Fratello!

Giulia Cavaglià e i rumors su Temptation Island

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri vivono ormai da tempo una bellissima storia d’amore. I due hanno anche affrontato e superato delle crisi, ma di fronte alla proposta di un’eventuale partecipazione a Temptation Island, accetterebbe di farlo insieme al fidanzato?

“Per quanto riguarda Temptation, noi stiamo bene…non stiamo attraversando nessuna crisi e non abbiamo nessuna intenzione di crearci problemi, anche perché siamo bravissimi a crearne. Entrare al Gf insieme? Sì perché no, andiamo a farci qualche settimana di vacanza lì. Io sono arrivata al punto di capire che se uno ha una coppia esposta è come se lo facessero in ogni caso entrambi, perché se uno entra, l’altro viene comunque tirato in causa. Però a me divertirebbe, io lo farei. Adesso mi piacerebbe, perché c’è una mia carissima amica dentro, Rosy, e quindi avrei già un pezzo di cuore”, ha detto.

Perla Vatiero confessione choc al Grande Fratello/ "Mi piace Matteo Paolillo, l'attore di Mare Fuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA