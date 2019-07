Giulia Cavaglià e Manuel Galiano erano d’accordo?/ Uomini e donne, nell’intervista…

Il momento topico sta per arrivare ma non è detto che siano proprio quelle di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano le prime interviste ad essere pubblicate su WittyTv. Raffaella Mennoia ha parlato di queste rivelazioni spiegando anche che le 4 interviste saranno pubblicate dal 26 luglio, oggi, in poi e quindi a scaglioni, toccherà a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano far sentire le loro ragioni oggi? In attesa di scoprire a chi toccherà, su WittyTv è possibile vedere una sorta di “promo” che anticipa qualche dichiarazione dei diretti interessati a cominciare da quella della tronista torinese che sembra confermare la storia del tradimento: “Se uno viene tradito magari si lascia anche perché cornuta e contenta non voglio esserlo…”. A questo punto le cose sembrano chiare anche se Manuel non sembra d’accordo e, un attimo dopo, lo sentiamo dire che “di essere preso in giro” proprio non ne ha voglia. Clicca qui per vedere il piccolo video anticipazioni.

GIULIA CAVAGLIA’ E MAUEL GALIANO: L’ADDIO DOPO O PRIMA IBIZA?

Rimane il fatto che Giulia Cavaglà e Manuel Galiano si sono lasciati un paio di settimane dopo la scelta a Uomini e donne ma non si capisce ancora bene se questo sia avvenuto prima o dopo il famoso viaggio a Ibiza del corteggiatore. Proprio Manuel aveva postato sui social la foto in solitaria ad un passo dall’aereo che lo avrebbe portato nella nota località balneare (ormai croce delle coppie di Uomini e donne) e in molti hanno ironizzato sul fatto che da lì a poco i due si sarebbero lasciati. E alla fine così è stato, il corteggiatore è tornato in Italia travolto dalle polemiche su presunte serate in discoteca tra mille donne, una bionda, una volta ancora era una bruna, ma lui ha subito messo a tacere tutti smentendo queste voci e lasciando pensare che con Giulia era tutto ok. Anche in questo caso, però, era tutto falso visto che, da lì a poco, la tronista ha annunciato la rottura.

GIULIA CAVAGLIA’ TRADITA DA MANUEL?

Chi la conosce sa bene che Giulia Cavaglià non vuole dipendere da un uomo e non ama soffrire per loro e anche in questo caso è stato così. Manuel ha lanciato frecciatine alla sua ex che non ha mai avuto modo di rivelare i dettagli su quanto accaduto, almeno fino ad adesso. Le anticipazioni delle speciali interviste di Uomini e donne lasciano intendere che sulla loro rottura ci sia proprio l’ombra del tradimento ma adesso bisogna capire se questa è una cosa che pensa solo Giulia o se davvero Manuel l’ha tradita. Nei giorni scorsi la tronista si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social quando si è vista nuovamente sotto l’occhio del gossip come possibile fidanzata di un calciatore e ha subito chiarito: “Mi avete accusato di essere d’accordo con Lorenzo, poi con Manuel ma avete fatto sempre buchi nell’acqua. Se succederà qualcosa ve lo dirò io”. In effetti, proprio dopo la scelta di Manuel in molti avevano accusato i due di conoscersi da tempo e di essere d’accordo ma anche su questo è intervenuta Raffaella Mennoia smentendo tutto e affermando che la redazione era al corrente di alcune foto che li ritraevano insieme. I video chiariranno altro?



