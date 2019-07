Uomini e Donne/ Irene Capuano “amore infinito con Luigi Mastroianni” (Trono Classico)

Nella scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne, se le troniste non hanno avuto fortuna non riuscedo a trovare il vero amore, lo stesso non è accaduto agli uomini che si sono seduti sul trono. Diversamente da Giulia Cavaglià e Angela Nasti che, poche settimane dopo la scelta sono tornate ad essere single con la seconda che, tuttavia, ha ritrovato l’amore accanto al calciatore Kevin Bonifazi, è andata decisamente meglio ai protagonisti del trono blu. Otre a Lorenzo Riccardi e Andrea Zelletta, innamoratissimi e felicissimi rispettivamente di Claudia Dionigi e Natalia Paragoni, anche Luigi Mastroianni è sempre più innamorato della sua Irene Capuano. Dopo la delusione vissuta con Sara Affi Fella, accanto ad Irene, Luigi ha trovato la persona giusta al punto da convivere con lei.

UOMINI E DONNE, IRENE CAPUANO SI SBILANCIA: “CON LUIGI MASTROIANNI AMORE INFINITO”

Durante i mesi trascorsi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne come corteggiatrice cercando di conquistare Luigi Mastroianni, Irene Capuano non avrebbe mai immaginato che la realtà avrebbe superato le sue aspettative. In assenza del fidanzato, impegnato a lavoro, Irene si è intrattenuta con i fans rispondendo su Instagram alle loro domande. La Capuano, dopo aver ribadito che la convinveza con Luigi va a gonfie vele, si è sbilanciata quando una fan le ha chiesto: “tra due giorni saranno cinque mesi, te li aspettavi così?”. La risposta di Irene ha scatenato l’entusiasmo di tutti i fans della coppia: “non mi aspettavo tutto questo. Amore, complicità, c’è tutto. L’inizio di un amore infinito”. Anche Luigi, però, nei giorni scorsi, si era lasciato andare scrivendo le seguenti paroe: “Sei gelosa, lunatica, psico, a volte nervosa e spesso istintiva e odiosa; ma sei anche buona, generosa, gentile, solare, simpatica, ingenua e trasparente, con un cuore immenso! Grazie a te, che tiri fuori il meglio di me! Ti amo”.

