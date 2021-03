Giulia Cavaglia “Francesco Sole? Gli scrissi un Whatsapp con 17 domande”/ “È sparito”

Impossibile dimenticare l’avventura, prima da corteggiatrice e poi da tronista, di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Oggi influencer seguitissima sui social, Giulia ha tanti progetti e, soprattutto, un nuovo amore. Lo racconta al giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News: “Sono felicemente fidanzata con un ragazzo che si chiama Federico Chimirri e forse l’avete già visto perché fece anche lui Uomini e Donne, andò a corteggiare Nilufar, fa il deejay.” ha esordito la Cavaglia che, prima di Federico, ha avuto una storia importante con Francesco Sole.

“Anche i grandi eroi fanno degli sbagli… – ha ironizzato Giulia, prima di spiegare le motivazioni della loro rottura – È stata una storia molto importante per me, non posso dire il contrario… Siamo stati un anno insieme ma un anno di convivenza, poi ci siamo resi conto entrambi che c’erano troppe cose tra noi che non andavano.”

Giulia Cavaglia su Francesco Sole: “Gli ho inviato un messaggio con 17 punti in cui…”

Giulia Cavaglia racconta, dunque, di modi di pensare troppo diversi con lo scrittore Francesco Sole: “Avevamo visioni differenti di quelle che per noi erano le cose importanti. Per me c’erano delle esigenze che per lui non c’erano e viceversa. Io le ho palesate e lui, semplicemente, non si è fatto più sentire.” Il ragazzo, infatti, sarebbe scomparso dopo un messaggio dell’ex tronista: “Io gli ho mandato questo messaggio di 17 punti, punto per punto per dirgli le cose che mi davano fastidio e non ho mai ricevuto una risposta”, ha ammesso la ragazza. Cambiando argomento, sul finale Giulia ha svelato quali sono i suoi desideri per il futuro e se tornerebbe sul piccolo schermo: “La tv è capitata, è stata un’esperienza pazzesca e mi ha portato a fare tante altre cose nella mia vita. Un ritorno? Perché no! Io vorrei fare la presentatrice, ma anche un reality, non l’Isola dei Famosi perché non potrei sopravvivere senza cibo.” ha concluso.

