Giulia, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ “Un rapporto importante”

Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 12 aprile a “Oggi è un altro giorno”, in diretta su Rai 1 dalle 14.05. Il cantautore torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista “Ci vuole un fiore”. Francesco Gabbani è stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella. Entrambi di Carrara, hanno avuto una storia d’amore durata 6 anni ora giunta al capolinea.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Lui: "compagna e grande sostenitrice di vita"

Sulla sua ex, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, Gabbani ha detto: “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva “Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare“. Dopo quattro anni di convivenza, mi torna difficile immaginare la mia vita senza Dalila al fianco”.

Francesco Gabbani/ "Condivido insegnamenti francescani. La felicità? Il segreto è..."

Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani

Da qualche anno Francesco Gabbani è fidanzato con Giulia. A giugno 2020, intervistato da Mara Venier a Domenica In, Gabbani aveva parlato per la prima volta della relazione con Giulia: “Non è tantissimo, ma è quanto basta per definirlo un amore e un rapporto importante”. I due hanno passato insieme il periodo più difficile della pandemia: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai firmacopie al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”. Proprio alla fidanzata, Gabbani avrebbe dedicato il brano “Viceversa”, che ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo nel 2020. A Fanpage, il cantante ha rivelato che vorrebbe avere dei figli: “Spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”.

LEGGI ANCHE:

Francesco Gabbani: "Volevo mollare la musica, poi..."/ "Carlo Conti importantissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA