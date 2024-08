Giulia Dardanelli, chi è la moglie di Erminio Macario: si sono sposati a Parigi

Questa sera Techetechetè dedicherà uno spazio durante la puntata anche a Erminio Macario, celebre attore e comico che abbiamo visto per anni anche al fianco del principe della risata Totò, nella vita privata dell’artista ha però trovato spazio anche l’amore. Giulia Dardanelli è stata la moglie di Erminio Macario, una storia che i due hanno vissuto con forza e intensità e che ha portato anche alla nascita dei due figli Alberto e Mauro, dopo il precedente matrimonio con la coreografa Maria Giuliano, sposata nel 1926, il cuore di Erminio Macario è tornato a battere per un’altra donna, lui aveva 36 anni e lei solamente 16 quando si sono conosciuti.

Stando a un curioso retroscena riguardo alla moglie di Erminio Macario, il comico donò ai suoceri in occasione del loro primo incontro una grande scala a manovella prodotta in Germania, un gesto che lasciò inevitabilmente il segno.

Erminio Macario moglie, Giulia Dardanelli è stata al suo fianco fino alla fine

Dalla fuga a Parigi e il matrimonio celebrato nella capitale francese, la vita di Erminio Macario e della moglie Giulia Dardanelli ha vissuto tanti giorni lieti, tra i quali la nascita dei figli Alberto e Mauro che hanno deciso di seguire le orme del padre, diventando registi e scrittori, che dagli insegnamenti del padre

Alberto riguardo al rapporto con il padre Erminio Macario ha rivelato: “E’ sempre stato un padre molto generoso e affettivo, ma come era capocomico in teatro così è stato capocomico in famiglia anche se severo e rigido, da questo non si sfugge”. La famiglia, la moglie di Erminio Macario Giulia Dardanelli sono sempre stati al fianco dell’attore anche nel momento più critico, quello della battaglia con il tumore ai polmoni che ha strappato alla vita il comico originario di Torino.