Chi sono i figli di Erminio Macario: Alberto e Mauro sono diventati registi

Tra i protagonisti della puntata di oggi sabato 31 agosto 2024 di Techetechetè troveremo Erminio Macario, celebre comico e artista torinese nonché spalla di Totò in molti suoi film, l’attore sarà uno dei volti del programma che fa viaggiare nei ricordi il pubblico di Rai1 insieme a Mina e Raffaella Carrà. Chi sono i figli e la moglie di Erminio Macario? Il torinese ha lasciato una importante eredità non solo alla famiglia ma anche al mondo del cinema, visto che sia il primogenito Alberto che Mauro, entrambi nati dall’amore con Giulia Dardanelli, hanno deciso di seguire le orme del padre e godersi una vita sfruttando i consigli e rubando il mestiere al padre.

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ La cantante: "Matrimonio? Abbiamo pensato perché no!"

Nel corso di una intervista a Unomattina uno dei figli di Erminio Macario, nello specifico Alberto, aveva raccontato alcuni retroscena riguardo al padre e alle sue abitudini: “E’ sempre stato un padre molto generoso e affettivo, ma come era capocomico in teatro così è stato capocomico in famiglia anche se severo e rigido, da questo non si sfugge, non è stato casa e chiesa ma caso e teatro” ha svelato il regista e scrittore nella storica trasmissione del primo canale.

Giulia Dardanelli, chi è la moglie di Erminio Macario/ La fuga d'amore e il matrimonio a Parigi

Erminio Macario figli, la rivelazione di Alberto: “Ha creato la commedia musicale”

L’attore torinese e amico di Totò non è stato un artista che si è limitato a far ridere, ma anche dato vita a nuovi generi, come per esempio la commedia musicale che secondo i figli di Erminio Macario affonda radici profonde e per andare alle sue origini bisogna tornare al 1930 circa, come ricordato in una intervista concessa a Oggi è un altro giorno: “Lui ha creato la commedia musicale italiana fra il 35 e il 37, la prima commedia musicale è stata Piroscopo Giallo con Wanda Osiris”.

Francesco Muglia, marito Annalisa/ La cantante: "in testa ha sempre mille progetti e cose da fare"

Ai figli Erminio Macario ha passato la passione per lo spettacolo, visto che anche Mauro è diventato regista e poeta oltre che scrittore del libro sulla vita del padre.