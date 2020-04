Giulia De Lellis: “Amare due persone? Si può”/ “Poi però una vincerà sull’altra…”

La fine della storia d’amore con Andrea Iannone e il ritorno di fiamma con Andrea Damante sono cose ormai ben note. Giulia De Lellis per questo è finita al centro di accese polemiche, soprattutto in relazione a quanto detto e fatto in precedenza proprio in merito al suo ex. La fiamma del gossip, nelle ultime ore, è stata però alimentata da una risposta data dalla De Lellis ad uno dei tanti fan curiosi. Alla luce di quanto accaduto, un utente le ha infatti chiesto se sia possibile amare due persone contemporaneamente. L’influencer allora ha così risposto: “Mah, forse per un po’… Per me si può tutto ma, prima o poi, una vincerà sull’altra”. Parole che i fan hanno interpretato proprio come collegate alle sue ultimissime vicende amorose.

Giulia De Lellis, pioggia di critiche per il ritorno con Damante ma…

Il ritorno di fiamma con Andrea Damante ha scatenato contro Giulia De Lellis una marea di accuse e critiche. Tra queste anche quelle riguardanti il libro “Le corna stanno bene su tutto”, per molti nato solo per una questione di ‘business’. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha criticato, definendolo una “fuffa”. La De Lellis, di fronte alle accuse della giornalista, ha allora voluto fare una precisazione: “Quel libro però oggi rappresenta una verità passata, rappresenta cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. – e ancora – Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente. Senza sminuire né ieri e né oggi”.



