Giulia De Lellis/ Torna da Andrea Damante dopo “la svolta nella sua vita” (Verissimo)

Giulia de Lellis è di nuovo sulla cresta dell’onda e questa volta non per via dell’arrivo del sequel del suo libro (che siamo sicuri ci sarà) ma perché sarà “ospite” nella nuova puntata di Verissimo e questo potrebbe mettere fine a speculazioni e gossip. Secondo quanto annunciato sui social della trasmissione di Silvia Toffanin, sembra proprio che l’ex corteggiatrice, ora apprezzata influencer, rivelerà come sta passando questo momento rinchiusa in casa rimandando progetti importanti ma senza mai smettere di “volare via con la mente”, come lei ci tiene a sottolineare. In queste ultime settimane la vita di Giulia de Lellis è cambiata molto e non solo per via della quarantena ma anche perché la sua clausura non è avvenuta tra le quattro mura della casa svizzera di Andrea Iannone, bensì in una nuova casa in quel di Pomezia.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE INSIEME IN QUARANTENA

Fin qui niente di male se non fosse che chi ha seguito il gossip sa bene che la storia tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone è finita, forse non proprio nel migliore dei modi, e tutto perché la bella morettina ha deciso di “non accontentarsi”. Lei stessa ha rivelato sui social di voler vivere la vita a pieno e di averlo capito per via di un amico colpito da un brutto male. Proprio questo la spinta a non accontentarsi e ad avere il meglio e forse questo ha un volto e un nome già noti, ovvero quelli di Andrea Damante. Giulia de Lellis non sta passando da sola questa quarantena ma al fianco del suo amore di sempre, lo stesso ragazzo che ha imparato ad amare a Uomini e donne, lo stesso che l’ha tradita più volte e che è diventato poi il protagonista del suo libro di successo, Le Corna stanno bene su tutto.

GIULIA DE LELLIS NON HA MAI DIMENTICATO ANDREA DAMANTE

Il passato è passato e ancora una volta Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno provando a ricostruire il loro grande amore. Proprio lui, ospite a Verissimo qualche settimana fa, si era detto pronto a conservare un posto speciale per Giulia nel suo cuore senza chiudere la porta ad un potenziale ritorno e così è stato. I due non lo hanno ancora annunciato ufficialmente ma gli indizi che i fan avevano notato sui social, hanno trovato conferma sul settimanale Chi che è riuscito ad immortalarli insieme intenti a fare la spesa. Che sia proprio oggi la giornata giusta per confermare questa notizia e il loro ritorno di fiamma o i due attendono di esserne sicuri prima di dare il grande annuncio? Anche in passato i due si erano riavvicinati ed erano finiti sul settimanale Chi salvo poi chiudere la questione con un niente di fatto. Succederà lo stesso anche questa volta? Lo scopriremo oggi a Verissimo sentendo le parole di Giulia De Lellis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA