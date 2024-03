Giulia De Lellis avvistata con Andrea Damante/ É ritorno di fiamma tra gli ex Uomini e donne?

Uomini e donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano a formare una coppia?

Giulia De Lellis e Andrea Damante accendono il gossip sul possibile ritorno di fiamma, dopo i tira e molla nella loro lunga “lovestory” nata a Uomini e donne. I due ufficializzati ex fidanzati, che all’inizio del loro idillio si conoscevano per la prima volta nello studio di Uomini e donne nei rispettivi ruoli di corteggiatrice e tronista per poi giungere alla scelta, dove i due capitolavano con la scelta del moro di vivere la frequentazione avviata con la mora fuori dal piccolo schermo e nella vita reale, potrebbero essere tornati a frequentarsi. O almeno questo é il sospetto dell’occhio pubblico attivo nel web, rispetto al nuovo avvistamento di “coppia” dei Damellis. Quest’ultimo é l’acronimo usato in rete dal joint-fandom di Giulia De Lellis e Andrea Damante che da tempo invocano un ritorno di fiamma dei due beniamini e star storiche di Uomini e donne.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, possibile il ritorno di fiamma?/ Gesto social accende il gossip

I Damellis riaccendono la speranza dei fan sul ritorno di fiamma

Gli ex fidanzati sono ora al centro del gossip sull’avvistamento più discusso del momento, dopo essere scoperti ad un evento a Milano. L’avvistamento dei Damellis, non a caso, per il joint-fandom degli ex Uomini e donne vedrebbe l’influencer e l’ex tronista prossimi all’ufficializzazione di un ritorno di fiamma.

Andrea Damante e Giulia De Lellis

si lasciano avvistare insieme ad un evento tenuto in data 11 Marzo 2024, a Milano, cui gli ex volti del dating show di Maria De Filippi si trovano a presenziare al lancio del nuovo brand di abbigliamento con sede di apertura a Milano -Qlhype- a primafirma di Ignazio Moser. I Damellis avrebbero ricevuto un invito disgiunto al party di apertura del new brand e il loro avvistamento di coppia, intanto, scatena gli utenti accendendo l’hashtag in tendenza sul social X: “Damellis”. Il che dà vita al gossip sul sospetto generale che Giulia De Lellis e Andrea Damante stiano nascondendo l’ennesima ripresa della loro lovestory all’occhio pubblico .

Chiaramente i soli diretti interessati, Andrea Dante e Giulia De Lellis, possono replicare al pettegolezzo che aleggia sul conto delle loro rispettive vite private.

#damellis in tendenza e ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare

pic.twitter.com/pu2MYEEvOR — giulia🪐 (@giugiulietta__) March 12, 2024

“#damellis in tendenza e ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”, commenta uno dei post di X più aggreganti nel web, sull’affaire Damellis.

