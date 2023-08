Giulia De Lellis choc: “Ho il Neuroma di Morton”/ “Fitte, nausea, ho pensato di morire dal dolore”

Giulia De Lellis allarma i fan: “Ho pensato di morire”. Cos’è accaduto

Sono stati giorni di preoccupazione per Giulia De Lellis. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi celebre influencer da oltre 5 milioni di follower, ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram di un malessere che la attanaglia da giorni. Un dolore che ha trascurato fino a quando non le è stato più possibile. “Ho trascurato questo fastidio e ieri sera tardi da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile che mi sono messa paura”, ha raccontato Giulia attraverso delle stories.

Così è entrata nel dettaglio, svelando di essere stata malissimo: “Io ieri ho pensato di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nausea, sudavo freddo. – ha spiegato – Una cosa che non mi era mai capitata nella vita. Erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, nelle ultime tre dita del piede. Mi dicevo va beh, anche se capivo che era strano, vedevo che durava più del normale. Ieri poi ha toccato l’apice sono stata troppo male, proprio mi arrivava al cervello, volevo andare in ospedale per quanto mi faceva male, non ho mai provato una cosa così.”

Giulia De Lellis svela di avere il Neuroma di Morton

Giulia ha quindi cercato uno specialista, ma prima ha deciso di fare qualche ricerca su Internet, come spesso accade in questi casi. È così facendo che l’influencer, come riporta il Fatto Quotidiano, ha avanzato la sua ipotesi: “Sono sicura di avere questa cosa qua, se no non me la spiego che ci può stare lì in mezzo per avere questo dolore.”, ha dichiarato mostrando lo screenshot della pagina web aperta sul neuroma di Morton, una sindrome che colpisce uno alcuni nervi sensitivi del piede. Oggi De Lellis ha raggiunto lo specialista e ha effettuato una visita completa con tanto di radiografia e la diagnosi è proprio quella da lei avanzata: Neuroma di Morton.

