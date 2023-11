Giulia De Lellis contro il Grande Fratello: “Apparsa per quella che non sono”/ “Il mio passato amoroso…”

Giulia De Lellis a ruota libera sul suo passato e il suo presente in tv: “Certe dinamiche influiscono sulla persona ma…”

Lo scorso 15 novembre, Giulia De Lellis è tornata in tv con la conduzione di Amore alla prova, un nuovo programma di Real Time dove le coppie concorrenti affrontano la crisi del settimo anno. In una bella intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice e influencer ha parlato delle sue esperienze sentimentali del passato, soffermandosi sulle evoluzioni che hanno segnato la sua vita e anche la sua carriera. Oggi, Giulia De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Beretta e la sintonia è tale che non si fa problemi a rivangare il suo passato.

“Perché Carlo è un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui”, spiega Giulia. La De Lellis ha conquistato grande popolarità grazie al Grande Fratello, un’esperienza di parecchi anni fa, ormai, che non sembra esserle rimasta nel cuore. “A volte si innescano delle dinamiche che influiscono tanto sulla persona. Ho sbagliato a etichettare: avevo 19 anni, ero molto giovane, diretta e, forse, anche delicata”, ha detto Giulia.

La De Lellis si dice cambiata: “Un tempo etichettavo le persone…”

In quel periodo esplose una polemica per delle frasi molto infelici sui gay, ma oggi Giulia si sente cresciuta da questo punto di vista. “Più che perdonare me stessa, sono riuscita a perdonare le persone che mi hanno fatta passare per quella che non sono”, ha precisato. “Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato stare molto male. Da parte mia posso dire che un tempo etichettavo le persone, una cosa che era molto comune in quegli anni, e che ora non lo faccio più. Mi sento cresciuta in questo”.

Il rapporto col pubblico è stato altalenante, con gli haters di sicuro ha smesso di dialogare da un pezzo per preservare la propria serenità. “Non voglio per forza essere capita da tutti. Sarà anche per via dei preconcetti di alcuni verso di me. Quali? Bisognerebbe chiederlo a loro, anche se mi piace quando le persone si ricredono e vanno oltre. Il cambiamento è sinonimo di intelligenza. I commenti continuo a non leggerli. Ho smesso quando hanno cominciato a insultare le mie nipotine”, conclude la De Lellis.











