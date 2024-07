Giulia De Lellis e Tony Effe stanno insieme? Lui fa chiarezza/ Ecco qual è la verita sul loro flirt

Tony Effe è fidanzato con Giulia De Lellis? Lui fa chiarezza: “Fake news”

Da settimane non si parla d’altro che del presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Gli indizi su una presunta liaison tra i di loro sono molti ma i diretti interessati non si sono mai sbilanciati in tal senso né per confermare né per smentire. In queste ore, però, oltre a circolare un gossip su l’influencer e Di Martino, circola sul web un video in cui una fan chiede al rapper ex componente della Dark Polo Gang se è fidanzato con l’influencer, se tra di loro c’è del tenero e la risposta è stata molto esaustiva ma non quella che si aspettavano i fan.

Nel dettaglio, infatti, nel video in questione pubblicato da Biccy si vede una ragazza avvicinarsi a Tony Effe per chiedergli se è fidanzato con Giulia De Lellis e se le notizie che circolano sul loro rapporto sono vere. Lui senza pensarci troppo ha smentito ed ha parlato di fake news: “Tranquille ragazze è tutto fake”. La fan che ha registrato il video ha aggiunto: “Me l’ha confermato lui, non sta con Giulia De Lellis.” Tale smentita però non convince del tutto ed a molti è sembrata solo una risposta di facciata.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno insieme? Il rapper smentisce ma…

Tony Effe ha smentito il flirt con Giulia De Lellis ma i due sono talmente complici che ormai è abbastanza chiaro che ci sia qualcosa. A pochi giorni dai primi rumor i due sono anche stati paparazzati insieme dopo il concerto di Geolier e i fotografi di Chi li hanno seguiti per tutta la notte. Come se non bastasse al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez il rapper ha anche dato la sua giacca a Giulia e c’è un simpatico video in cui il rapper parla con il padre di Ignazio Moser dicendogli di essersi presentato con una giacca ma di averla dovuta prestare ad una ‘signorina’ perché sentiva freddo. E non è tutto, molti invitati alle nozze hanno parlato di ‘grande complicità tra i due’. La De Lellis sarebbe così presa, che secondo Deianira Marzano avrebbe fatto una mezza scenata dopo aver visto il cantante “troppo vicino” ad un’altra ragazza, ma questo è solo un pettegolezzo. Insomma nonostante la smentita è difficile credere che non ci sia un flirt in corso tra Tony Effe e Giulia De Lellis.











