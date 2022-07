Giulia De Lellis/ Crisi smentita con Carlo Beretta: coccole e baci infuocati in vacanza

Giulia De Lellis, la vacanza bollente con Carlo Beretta smentisce la crisi

La bella influencer Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Beretta stanno trascorrendo una focosa vacanza a Taormina. Lontani dal tram tram quotidiano e dai loro impegni lavorativi, la coppia si è ritrovata tra le acque della costa siciliana. I paparazzi di Nuovo, li hanno immortalati tra coccole e baci infuocati; la passione è nell’aria e anche l’obiettivo lo mostra chiaramente.

Proprio la coppia è stata al centro di numerosi gossip su una presunta crisi. La mancanza di foto per qualche giorno è bastata a creare un attenzione mediatica su una possibile maretta, smentita dalla loro passione in vacanza. Come riporta il settimanale, l’ex gieffina aveva dichiarato: “Carlo è una persona molto riservata e vuole tenere le sue cose tutte per sé“. Questa era la spiegazione che De Lellis ha dato alle poche foto sui social di coppia che hanno generato dubbi.

Giulia De Lellis, i fan speravano in un ritorno con Damante

Dopo che sono circolate diverse voci sulla crisi con Carlo Beretta, i fan speravano che Giulia De Lellis fosse tornata tra le braccia dell’ex Damante. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne: lei corteggiatrice e lui tronista. Alla fine, Andrea Damante scelse proprio l’influencer romana e insieme hanno vissuto una storia d’amore intensa, molto seguita sui social.

La coppia si è poi separata a causa, si presume, di un tradimento da parte dell’ex tronista di cui l’influncer ha scritto nel suo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Il suo romanzo ha venduto tantissime copie, schizzando in cima alle classifiche. Amara delusione per i follower dell’ex gieffina che sembra essere felicissima, complice e molto passionale con il suo attuale fidanzato. Nessun ritorno di fiamma con Andrea Damante, nonostante più di qualcuno sperasse in una loro riconciliazione.

