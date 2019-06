Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Foto, in moto a Barcellona: Damante si consola…

Sembra non ci siano più dubbi: Andrea Iannone e Giulia De Lellis stanno insieme. Dopo il gossip scatenato dagli ultimi avvistamenti, nuove foto sembrano confermare la coppia dell’estate. Giulia è stata infatti paparazzata a Barcellona insieme a Iannone. I due sono usciti in motorino assieme verso una meta sconosciuta. Ecco, infatti, quanto scrive la pagina Instagram del settimanale Chi: “Ed ecco #giuliadellis e #andreaiannone incuranti dei fotografi mentre escono allo scoperto e ufficializzano così la loro frequentazione come anticipato e raccontato da #ChiMagazine”. Intanto su Instagram, attraverso delle stories, Giulia ha scherzato sull’uscita in motorino con Andrea Iannone, mostrando un tutore alla mano sinistra che ha subito allarmato i tantissimi fan.

IANNONE E GIULIA A BARCELLONA, DAMANTE INVECE…

“Arrivo a Barcellona, faccio un giro su un cinquantino con Iannone che in pratica dovrebbe essere bravo e mi ritrovo così” esordisce Giulia De Lellis, mostrando il tutore. Poi però chiarisce “Sto scherzando, purtroppo ho una brutta tendinite”. E mentre il gossip sulla nuova coppia impazza, si torna a parlare anche di Andrea Damante, ex di Giulia che pochi giorni fa aveva ammesso di soffrire molto per lei. È sempre il profilo Instagram del settimanale Chi però a svelare che l’ex tronista sembra essersi consolato presto: “A Milano Andrea Damante si è goduto una serata in compagnia di una tentatrice al party Mamacita”. Chi è la misteriosa ragazza che ha conquistato il bel veronese ex tronista di Uomini e Donne?





