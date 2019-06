Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Foto: “se si tratta di te io sono felice…”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono pazzi l’una per l’altro. Dopo essere usciti allo scoperto, l’influencer e il pilota si lasciano andare sui social scambiandosi dolci dediche. Tutto è partito dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, sul proprio profilo Instagram da 4 milioni di followers, ha pubblicato una foto in cui è insieme a Iannone scrivendo anche una dolce dedica per l’uomo che l’ha conquistata dopo l’importante storia d’amore con Andrea Diamante e la relazione con Irama. “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”, ha scritto Giulia citando lo scrittore Carlos Ruiz Zafón.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il pilota risponde alla dedica

Parole importanti quelle scritte da Giulia De Lellis a cui Andrea Iannone ha risposto esprimendo, a sua volta, la gioia per il momento felice che sta vivendo. “Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad Assen, erano anni che non lo vedevo”, ha scritto Iannone. Tanti i commenti ricevuti dalla De Lellis, tra i quali spuntano anche quelli di volti famosi. Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto: “Fai ciò che ti rende felice…SEMPRE“, mentre Ilenia Azzarin, volto storico di Un posto al sole, ha aggiunto – “belli, belli anzi boni”. Non sono mancate, tuttavia, le critiche: “Che bello il mondo dello spettacolo…Ci si può innamorare ogni 3 mesi e nessuno dice nulla“, “Quindi ora sei appassionata di moto e segui tutti i motogp? Prima eri appassionata di musica andavi a tutti i concerti perfino a Sanremo, prima ancora erano le discoteche. Lo sai che si può anche stare con un uomo senza annullarsi?”, sono solo alcuni dei commenti dei followers.





