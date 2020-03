Giulia de Lellis e Andrea Iannone in crisi?/ “Lei ha preso casa a Pomezia e…”

Giulia de Lellis e Andrea Iannone sono in crisi? Ormai si parla di questa rottura da un po’ e se in un primo momento lei ha spiegato ai fan che il pilota sarà meno presenti nelle sue storie solo per via della questione doping, i fan iniziano ad avere seri dubbi. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Iannone sia stato già beccato con un’altra in un locale mentre altri sono sicuri che la De Lellis si sia riavvicinata ad Andrea Damante e che questo possa aver segnato la crisi con il pilota ex di Belen Rodriguez, ma dove sta la verità? Quelli che erano solo dubbi e rumors sono stati confermati quest’oggi dal nuovo numero di Chi che proprio nelle sue chicche prova ad alzare il velo sulla possibile crisi dei due lasciandosi andare ad un altro indizio che potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Ma di che cosa si tratta?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE IN CRISI?

Secondo quanto rivela Chi la crisi sarebbe confermata dal fatto che Giulia de Lellis avrebbe lasciato la cosa svizzera che condivideva con Andrea Iannone e sarebbe tornata alle origini prendendo casa a Pomezia, vicina alla sua famiglia. Notizia confermata oppure no? Ancora no ma il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si è trasferita. Anzi, pare che abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per iniziare una nuova vita?”.

