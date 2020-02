Giulia De Lellis e Andrea Iannone in crisi?/ “Lui beccato in un locale con un’altra”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ufficialmente in crisi? A lanciare l’indiscrezione bomba sulla coppia è il settimanale Spy che racconta anche di una serata del pilota in compagnia di un’altra ragazza. L’ultima uscita pubblica di Iannone e Giulia De Lellis risale allo scorso 15 gennaio in occasione della festa di compleanno di lei, organizzata da Andrea. Da quel momento, come riporta Spy, sulla coppia è calato il sipario. Andrea Iannone che, lavorativamente, non sta attraversando un periodo felice, su Instagram pubblica solo foto dei suoi allenamenti. Giulia, invece, è sempre molto presente e ha condiviso le immagini delle sfilate della Milano Fashion Week a cui ha partecipato. “Iannone, mentre la sua fidanzata saltellava da un evento all’altro, è stato visto nel suo locale di riferimento, felice e sereno con amici e amiche, tra festeggiamenti e sorrisi elargiti ai presenti e soprattutto, secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza che non era Giulia”, si legge su Spy. La crisi, dunque, è ufficiale?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE IN CRISI? LUI PROVA A RICUCIRE

Terrorizzata dall’emergenza coronavirus, dopo gli ultimi impegni, Giulia De Lellis ha preferito raggiungere la sua famiglia tornando a casa, vicino a Roma, dove sta trascorrendo le sue giornate con le nipotine. Giulia ha così festeggiato in casa il Carnevale e il giorno successivo, a sorpresa, si è presentato Andrea Iannone come si legge su Spy. “Il pilota lo ha fatto per ricucire? Per non gettare via una storia importante? Questo lo scopriremo con il tempo. Di certo c’è che tra i due la crisi è esplosa e ora bisogna capire se è una nuvola passeggera o se la storia stia conoscendo la parola fine”, scrive Spy. Tra Giulia e Iannone, dunque, l’amore è finito? Solo lo scorso gennaio, a Verissimo, la De Lellis parlava così della storia con l’ex di Belen Rodriguez: «Io e Andrea conviviamo da quasi un anno. Stiamo molto bene insieme. Ha i miei stessi valori e mi completa. La nostra è una storia bellissima».





