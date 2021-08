Giulia De Lellis e Carlo Beretta, presto un figlio?/ Dopo la vacanza super lusso…

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ad un anno dal primo incontro, procede a gonfie vele. Dopo aver vissuto i primi mesi con riservatezza, l’influencer e il fidanzato condividono spesso i momenti che trascorrono insieme. La più attiva, sui social, è Giulia De Lellis che, nelle scorse ore ha mostrato ai fans i luoghi delle sue vacanze. La coppia sta trascorrendo le vacanze tra la Riviera Ligure e la Costa azzurra. Yacht e cene eleganti e a lume di candela rendono la vacanza super chic. Per i due giovani innamorati, naturalmente, non mancano i momenti di svago e di divertimento. Complici e affiatati, Carlo e Giulia hanno deciso di coinvolgere anche le rispettive famiglie nella loro storia e, alcuni mesi fa, sono anche arrivate le presentazioni ufficiali. Una relazione importante, dunque, che presto potrebbe essere coronata dal frutto più bello.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: un figlio per coronare l’amore?

Dopo essere tornata con Andrea Damante e aver capito di non poter portare avanti la storia, Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore accanto a Carlo Beretta, 24enne figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta che per il momento lavora nel settore risorse umane presso la Bombardier Transportation di Berlino. Quello con Carlo Beretta è un amore che è cresciuto diventando sempre più profondo giorno dopo giorno. Innamorati, complici e affiatati, i due potrebbero coronare il loro amore con un figlio nel futuro prossimo. “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”, fa sapere il settimanale Nuovo. Sarà vero? Legatissima alle nipotine, Giulia non ha mai nascosto di avere un forte desiderio di diventare mamma. Lo realizzerà con Carlo Beretta?

