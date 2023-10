Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi?/ I rumor: “Non è in buoni rapporti con la suocera…”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, dalle smentite degli scorsi mesi ai nuovi retroscena

Certi rumor sembrano quasi non voler passare di moda; come un boomerang tornano in attesa di conferme o smentite e sicuramente non per la gioia dei diretti interessati. Come riporta Novella 2000, Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbero finiti nuovamente al centro di un retroscena di carattere sentimentale. Nello specifico, dopo le voci di crisi circolate già alcuni mesi fa – e prontamente smentite – l’attualità della coppia sarebbe scandita da periodo turbolento.

A rilanciare la notizia di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta – come spiega il portale – sarebbero stati Gabriele Parpiglia e Amedeo Venza, intervenuti nel format Casa SDL. “Crisi per Giulia De Lellis e Beretta, notizia da approfondire…”, ha esordito così il primo, trovando la risposta del collega: “Anch’io ho sentito questa cosa e pare che di mezzo ci sia la suocera”.

Giulia De Lelli e Carlo Beretta, le presunte ragioni della crisi: “C’entra la suocera…”

Anche in occasione dei rumor circolati lo scorso mese di febbraio in riferimento alla crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta era stata citata la suocera. Nello specifico, nel mirino delle chiacchiere di gossip era finita l’assenza dell’influencer al compleanno della donna. Successivamente però, come già anticipato, tutti i rumor furono smentiti in favore di un rapporto che sembrava invece più che unito tra i due. Stando alle parole di Gabriele Parpiglia e Amedeo Venza, sarebbero dunque tornata l’aria di crisi.

Sempre a Casa SDL – come riporta Novella 2000 – è intervenuta anche Sonia Lorenzini in riferimento alle ipotetiche ruggini tra Giulia De Lellis e la madre di Carlo Beretta. “Come aveva già anticipato Gabry, non era in buoni rapporti con Giulia“. Il portale sottolinea giustamente come il tutto appartenga nuovamente a indiscrezioni ancora senza riscontro; non è detto che quanto riportato appartenga alla realtà dei fatti ed è probabile che nelle prossime ore arrivi una sonora smentita da parte dei diretti interessati.











