Giulia De Lellis sbotta per le critiche ricevute dopo la morte del suo cane/ “Sono sconvolta!”

Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo la scomparsa di Tommaso, il suo cucciolo di 3 anni

Una triste notizia degli ultimi giorni ha letteralmente stravolto uno dei personaggi più seguiti dal web, Giulia De Lellis. L’influencer ha dovuto fare i conti con l’improvvisa scomparsa del suo tenero cagnolino, Tommaso. Il cucciolo di spitz aveva solo 3 anni e pare che da diverso tempo fosse già in una clinica per un serio problema di salute. Stando a quanto riporta Gossip e Tv, l’ex volto del GF Vip non ha solo dovuto fare i conti con il tragico dolore, ma ha anche dovuto subire una serie di critiche decisamente fuori luogo.

Giulia De Lellis in lutto: è morto il suo cane Tommy/ Dramma durante le vacanze: sfogo e polemiche

Tutto è partito da alcune voci secondo le quali Giulia De Lellis avrebbe lasciato solo il suo cucciolo, a dispetto delle serie condizioni di salute che lo vedevano ricoverato in una clinica veterinaria. La realtà dei fatti risulta però ben diversa; l’influencer era in vacanza ad Ibiza con il fidanzato – Carlo Beretta – nei giorni del tragico lutto ma non avrebbe assolutamente lasciato solo il piccolo Tommaso se non avesse avuto la certezza che le sue condizioni fossero in netto miglioramento. A spiegare il tutto dopo giorni di lecito silenzio è stata proprio Giulia De Lellis attraverso i propri profili social.

Giulia De Lellis choc: "Ho il Neuroma di Morton"/ "Fitte, nausea, ho pensato di morire dal dolore"

Giulia De Lellis, stoccata ai giornalisti: “Hanno inventato assurdità su Tommy…”

Stando a quanto raccontato da Giulia De Lellis – come riporta Gossip e Tv – le condizioni del suo cucciolo erano in netto miglioramento al punto da aver appreso la sua morte come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Gli ultimi feedback dei medici erano stati positivi e il piccolo Tommaso era in costante ripresa. Non a caso, già in precedenza l’influencer aveva spiegato come fosse già fissata l’ipotetica data per le dimissioni del cucciolo. Improvvisamente però, ha spiegato la giovane, è arrivata appunto la tragica notizia della sua scomparsa alla tenera età di 3 anni.

Cos'è il Neuroma di Morton, malattia di Giulia De Lellis/ Quali sono i sintomi e come si cura

Come riporta il portale, Giulia De Lellis avrebbe raccontato anche un ulteriore retroscena riguardante il suo ritorno in Italia. Al rientro infatti l’influencer è dovuta correre dalla nonna; colpita da un malore. Quest’ultima fortunatamente si è ripresa e sembrerebbe aver superato il malessere. Una volta ultimato il racconto, l’ex volto del GF Vip ha voluto comunque chiarire contro giornalisti ed esperti di gossip che hanno criticato senza cognizione di causa la sua lontananza riferita alle condizioni di salute del suo cucciolo. “Ho sempre condiviso tanto ma per una volta che mi prendo del tempo per farlo hanno inventato assurdità sulla morte di Tommy che vi giuro mi hanno sconvolta. Mi dispiace per queste persone che spendono le loro energie per nulla e mi dispiace per chi ci crede. Menomale che non siamo tutti uguali… Ma l’educazione e la gentilezza mancano sempre di più e di questa cosa mi dispiace davvero tanto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA