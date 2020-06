Giulia De Lellis e Damante al Grande Fratello Vip?/ Signorini punta sulle coppie

Andrea Damante e Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 5? Il deejay veronese e l’influecer sono stati già concorrenti del reality show ottenendo un grosso riscontro di pubblico. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, hanno partecipato a due edizioni differenti. Stavolta potrebbero varcare la famosa porta rossa in coppia. Tornati insieme da qualche mese dopo essersi lasciati, Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbero essere due dei tanti nomi sui quali Alfonso Signorini avrebbe deciso di puntare per la quinta edizione del Grande Fratello Vip che partirà a settembre. Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza su Instagram, infatti, il Grande Fratello Vip 5 potrebbe essere il reality dedicato alle coppie e all’amore. I Damellis sono sicuramente una delle coppie più seguite sui social e la loro presenza garantirebbe un grosso seguito di pubblico.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS AL GRANDE FRATELLO VIP 5 COME UNICO CONCORRENTE? SPUNTANO ALTRE COPPIE

Le coppie famose come concorrenti nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sarebbe questa l’ultima idea di Alfonso Signorini che, stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, avrebbe pensato ad una delle coppie più famose del momento. Andrea Damante e Giulia De Lellis, infatti, potrebbero partecipare come unico concorrente esattamente come accadde nell’edizione a cui ha partecipato la De Lellis con Cecilia e Jeremias Rodriguez che, poi, furono separati nel corso del reality. I Damellis, però, non sarebbero gli unici che varcherebbero la famosa porta rossa in coppia. Secondo l’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, tra gli altri nomi ci sarebbero anche quelli di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo e di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Il Gf Vip 5, dunque, sarà il reality delle coppie? Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni.



