Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo in crisi?/ Spunta una foto di famiglia, fan ‘spiazzati’…

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono senza dubbio al centro delle curiosità e indiscrezioni della cronaca rosa, soprattutto negli ultimi giorni. Dopo le prime immagini di coppia e le certezze sempre più crescenti e convinte a proposito della liaison, sembra essere bastato poco affinché in rete si alimentasse la convinzione di una possibile crisi di coppia.

Ma Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono davvero in crisi? I rumor degli ultimi giorni sembravano piuttosto perentori. Nello specifico, come racconta Today, il tema dominante sembrava un presunto trasferimento dell’antiquario a Londra per questioni di lavoro. Necessità logistica che appunto, secondo le voci, sembrava essere alla base delle frizioni di coppia.

Le indiscrezioni sulla crisi tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sembrano però essere dissipate da uno scatto trapelato in rete grazie ad una segnalazione giunta a Deianira Marzano, esperta di gossip. Come racconta Today, una fonte anonima avrebbe inoltrato una foto eloquente volta a testimoniare la solidità del rapporto tra l’influencer e l’antiquario.

“Giulia a pranzo con tutta la famiglia, post dei genitori”, la foto mostra appunto Giulia De Lellis con la famiglia di Giano Del Bufalo – presente anche la sorella Diana Del Bufalo – un indizio forse non casuale che pone fine alle voci di una crisi tra i due. Chiaramente, è possibile che delle incomprensioni ci siano state, ma stando allo scatto mostrato da Deianira Marzano, il cielo sembra sereno per il futuro di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo.

