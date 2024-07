Carlo Beretta ufficializza la storia con Melissa Satta/ Così cancella il passato con Giulia De Lellis

Carlo Beretta e l’importante gesto per la fidanzata Melissa Satta

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Carlo Beretta e Melissa Satta sono usciti allo scoperto e, nelle scorse ore, è anche arrivata la conferma ufficiale della relazione da parte di lui che ha deciso di sorprendere sia la fidanzata che il popolo del web condividendo alcune foto delle vacanze tra le quali spicca anche una di famiglia. Pochi mesi dopo la fine delle rispettive storie con Giulia De Lellis e Matteo Berrettini, Carlo Beretta e Melissa Satta hanno deciso di non nascondersi più e, dopo una breve frequentazione, sono stati pizzicati più volte insieme fino alla conferma ufficiale della relazione arrivata, nelle scorse ore, dal profilo Instagram di lui.

Beretta, infatti, ha pubblicato una serie di foto mostrandosi sempre più complice con Melissa Satta e, soprattutto, una foto di famiglia in cui compare anche Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Carlo Beretta, il gesto che cancella Melissa Satta

Nonostante si frequentino da pochi mesi, per Carlo Beretta e Melissa Satta si parla già di matrimonio dopo le reciproche presentazioni in famiglia durante il viaggio fatto sia in Sardegna con i parenti di lei e in Grecia con la famiglia di lui. Insieme all’ufficializzazione della storia d’amore con Melissa Satta, Carlo Beretta ha deciso anche di dare un taglio al passato. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, infatti, Carlo Beretta avrebbe cancellato quasi tutte le foto con Giulia De Lellis che appare solo in due post dell’ex fidanzato.

Beretta, così, sembra aver definitivamente voltato pagina accanto a Melissa Satta mentre Giulia De Lellis si gode la sua estate da single concedendosi le vacanze con le amiche di sempre continuando ad essere al centro di varie voci di gossip.











