Giulia De Lellis, ex fidanzata Andrea Damante/ La influencer: “la sua felicità è anche la mia”

Giulia De Lellis non solo la ex fidanzata di Andrea Damante, ma anche una delle influencer italiane di maggior successo con quasi 5 milioni di follower su Instagram. Nata, televisivamente parlando, nel programma televisivo Uomini e Donne, la De Lellis ha fatto breccia nel cuore degli italiani diventando una vera e propria celebrity. Nel dating show di Maria De Filippi, infatti, ha conquistato il cuore del tronista Andrea Damante dando inizio ad una vera e propria favola moderna che emozionato milioni di persone. Purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine visto che Andrea e Giulia dopo una serie di tira e molla, crisi e presunti tradimenti, hanno deciso di lasciarsi e dirsi “addio” anche se ancora oggi hanno un buon rapporto. La De Lellis, infatti, ha ufficialmente voltato pagina con Carlo Gusalli Beretta con cui è uscita allo scoperta.

Giulia De Lellis: dopo Damante un nuovo fidanzato

E’ ufficiale: Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato. Una notizia che scosso i tantissimi fan della celebre coppia di Uomini e Donne, ma attenzione a parlare di tradimento o altro visto che la influencer sui social ha precisato: “io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà”. La 24enne ha chiaramente sottolineato di fare le cose “con la testa, il cuore e la pancia, ma con intelligenza e rispetto”. Parlando poi dell’ex Andrea Damante ha detto: “la sua felicità è anche la mia. Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo”. Parole di grande affetto e stima quelle scritte dalla De Lellis nei confronti del suo ex Damante, ma del resto “Life goes on”. “”In questa nuova fase di vita, mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”, ha detto la De Lellis confermando la sua nuova relazione con il rampollo di casa Beretta.



