Giulia De Lellis fuori dal Festival di Sanremo 2025? Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, l’influencer potrebbe essere stata esclusa dal cast del DopoFestival a causa della sua relazione con Tony Effe. Ma procediamo con ordine. Qualche settimana fa, il sito Dagospia aveva lanciato la notizia secondo la quale l’influencer si sarebbe unita ad Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli nel cast del DopoFestival, con il compito di commentare i look dei protagonisti di Sanremo. La notizia aveva immediatamente sollevato polemiche, poiché il fidanzato di Giulia, Tony Effe, è uno dei cantanti in gara. Inoltre, tra i concorrenti ci sono anche il suo ex Irama e Elodie, attuale compagna di un altro suo ex, Andrea Iannone.

Di conseguenza, la decisione di includere Giulia nel DopoFestival era stata pesantemente criticata da molti, che l’avevano accusata di essere stata scelta solo per creare gossip. Insomma, è probabile che la storia con Tony Effe sarebbe diventato uno degli argomenti principali del programma o che qualsiasi suo commento sugli outfit di Irama ed Elodie avrebbe fatto discutere. A quanto pare, queste critiche non sono sfuggite ai ‘piani alti’, portando ad un drastico ridimensionamento del ruolo della De Lellis nelle kermesse musicale.

Giulia De Lellis esclusa dal Festival di Sanremo 2025: cosa farà al DopoFestival e perché c’entra Tony Effe

Nel programma Suite di RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha fatto una rivelazione inaspettata: Giulia De Lellis non farà più parte del cast fisso del DopoFestival. L’influencer sarà invece presente solo per una serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Ma qual è il motivo di questa decisione? Pare che si voglia evitare che la presenza di Giulia durante le serate della gara possa influenzare il televoto, proprio come successe nel 2021 con Chiara Ferragni e Fedez. All’epoca, Chiara aveva pubblicato diverse storie su Instagram invitando i suoi follower a votare per l’allora marito, scatenando un grande polemica. Il Codacons era intervenuto accusandola di comportamento scorretto, facendo notare che grazie al televoto Fedez aveva scalato diverse posizioni in classifica.

Con i suoi oltre 5 milioni di follower, anche Giulia potrebbe avere lo stesso effetto. Il timore è che la sua presenza possa spingere i voti a favore del fidanzato, Tony Effe, che quest’anno è in gara. Dunque, cosa farà ora la De Lellis? “Probabilmente sarà ospite a chiacchierare dei look dei concorrente, quindi non a giudicare dei look, perché quello lo fa chi di competenza fa questo lavoro. Lo farà nella serata delle cover, perché in questo modo non andrebbe ad influenzare il voto”, ha dichiarato Parpiglia.