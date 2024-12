Secondo quanto riportato da Dagospia, Giulia De Lellis potrebbe entrare a far parte del cast del DopoFestival di Sanremo 2025. Il suo ruolo? L’influencer esperta del mondo beauty commenterà gli outfit dei protagonisti del Festival, affiancata dal ‘capitano’ Alessandro Cattelan e da Selvaggia Lucarelli. Curiosamente, sia la De Lellis che la Lucarelli fanno parte della stessa agenzia, che rappresenta anche Mariasole Pollio, recentemente annunciata come inviata del PrimaFestival. Un dettaglio interessante, ma non l’unica connessione che Giulia ha con i protagonisti del prossimo Sanremo.

“È il DopoFestival o una puntata di Temptation Island?“, ha ironizzato il giornalista Giuseppe Candela nel dare la notizia su Dagospia. Giulia De Lellis, infatti, è attualmente fidanzata con Tony Effe, uno degli artisti in gara a Sanremo, già al centro di diverse polemiche a due mesi dal Festival. Ma non finisce qui: tra i concorrenti che calcheranno il palco dell’Ariston ci sono anche il suo ex Irama e Elodie, attuale compagna di un altro suo ex ragazzo, Andrea Iannone. Se la notizia venisse confermata, Giulia si troverebbe a commentare il look di diverse persone legate al suo passato e al suo presente.

Giulia De Lellis al DopoFestival tra fidanzati ed ex: prime polemiche per Sanremo 2025

L’agenzia di Francesco Facchinetti sembra aver fatto il pieno al Festival di Sanremo 2025: Mariasole Pollio al PrimaFestival, e Selvaggia Lucarelli con Giulia De Lellis al DopoFestival. Sebbene la presenza della Lucarelli e della De Lellis, a differenza di quella di Mariasole, debba ancora essere ufficializzata da Carlo Conti, tutto fa pensare che la conferma definitiva sia imminente. Recentemente, entrambe sono state ospiti in programmi condotti proprio da Alessandro Cattelan, futuro conduttore del DopoFestival e co-conduttore della finale di Sanremo: Selvaggia al podcast Supernova e Giulia al format di RaiPlay, Hot Ones Italia.

La possibile partecipazione di Giulia De Lellis al DopoFestival ha subito acceso polemiche, con molti che si chiedono se Sanremo 2025 rischi di diventare il “Festival del gossip“, visto il suo intreccio di fidanzati ed ex. La relazione con Tony Effe procede a gonfie vele, mentre con Irama, dopo la rottura del 2019, Giulia ha mantenuto un ottimo rapporto, documentando sui social la sua presenza a molti dei suoi concerti. L’incognita resta Elodie, attuale compagna del suo ex Andrea Iannone. Dopo la fine della storia nel 2020, Giulia non ha più fatto cenno al motociclista, almeno fino ad ora.