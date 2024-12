Tony Effe e Giulia De Lellis:_ spunta l’anello di fidanzamento

Per Tony Effe è un periodo positivo sia professionalmente che sentimentalmente. Dopo l’ufficialità della partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Tony Effe si sta godendo la storia d’amore con Giulia De Lellis, nata in modo discreto e riservato ma che oggi entrambi vivono alla luce del sole. Il rapper e l’influencer fanno coppia fissa da diversi mesi e sono sempre più numerose le volte in cui sono stati pizzicati insieme. Anche sui social, sono spesso l’uno a casa dell’altra anche se c’è chi pensa che i due abbiano cominciato ufficialmente a convivere.

Un’ipotesi che non è affatto da escludere soprattutto perché alla mano dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spuntato un vistoso anello. Difficile, per il momento, parlare di anello di fidanzamento ma l’oggetto prezioso che l’influencer sfoggia sta facendo sognare i fan più romantici della coppia che sperano nel coronamento dell’amore in un matrimonio.

Quanto costa l’anello che Tony Effe ha regalato a Giulia De Lellis

In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia d’amore ma Giulia De Lellis e Tony Effe stanno dimostrando non solo di stare bene insieme, ma di voler portare avanti una relazione che sta diventando sempre più importante. la prova arriva dal vistoso anello che Giulia sfoggia: si tratta di un solitario con un diamante ovale da 2,5 carati, il cui valore oscilla tra i 9.000 e i 30.000 euro.

Una prova d’amore che la de Lellis indossa con orgoglio e che sfoggerà sicuramente al Festival di Sanremo 2025 dove accompagnerà il fidanzato, ufficialmente in gara. La storia tra i due, dunque, procede a gonfie vele e durante il Festival, sono pronti a prendersi tutta la scena monopolizzando l’attenzione dei fotografi anche se entrambi proteggono la storia. «Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi – ha rivelato l’influencer a One More Time, il podcast di Luca Casadei – perché c’è da viversi e basta».

