Giulia De Lellis “Ho perdonato Andrea Damante 2 anni fa”/ “Fidanzati? Devo capirlo”

Giulia de Lellis torna a parlare della sua situazione amorosa e, dopo tanto tanto mistero, si è dedicata ad una serie di domande e risposte dei fan alzando finalmente il velo su quello che sta succedendo in questo momento con Andrea Damante. Partendo dal presupposto che anche in questo caso, proprio come quando uscirono le loro foto in barca su Chi, l’influencer non se la sente di etichettare il loro rapporto convinta che, prima di farlo, dovrà essere lei a capire cosa succederà e come si evolveranno le cose soprattutto quando tutto questo sarà finito e torneranno alla vita reale in relazione anche con gli altri. Le domande poi continuano e questo le permette di spiegare che non si pente di aver scritto quel libro e nemmeno di quello che ha detto su Andrea Damante ma poi confessa di sapere anche che lui non lo ha fatto di proposito e che sicuramente non voleva farle del male proprio per questo, quando hanno chiarito la situazione, si sono lasciati nel migliore dei modi.

GIULIA DE LELLIS SPIEGA IL SUO RAPPORTO CON ANDREA DAMANTE

Giulia de Lellis parlando del suo rapporto con Andrea Damante e del “coraggio” di fidarsi ancora di lui, ha risposto ai fan: “Io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. Alla fine poi rimarci il fatto che il Dama era bello, giovane e, soprattutto cogl*one all’epoca e che forse adesso, capito l’errore, non lo rifarebbe. Solo un’illusione la sua? I fan sperano di no e sono certi che il loro sguardo valga più di mille parole.



