Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato Carlo Beretta?/ Messaggio sui social: “Ci lasciamo sul serio se…”

Giulia De Lellis e la presunta crisi con Carlo Beretta: il messaggio sui social

In questo ultimo periodo si è fatta largo, nel mondo del gossip, l’ipotesi di una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. I primi rumor sono stati riportati da Gabriele Parpiglia e Amedeo Venza a Casa SDL: in quella circostanza si è parlato di questi presunti attriti di coppia, dovuti probabilmente ai dissapori tra l’influencer e la suocera, la mamma del fidanzato. Al momento si tratta solo di mere indiscrezioni, che non hanno ancora ottenuto un’effettiva conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi?/ I rumor: "Non è in buoni rapporti con la suocera…"

Tuttavia, un indizio importante è arrivato nelle ultime ore dalla stessa De Lellis. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti condiviso una Instagram story sul suo seguitissimo profilo, che vanta oltre 5,3 milioni di followers. Nello specifico, la ragazza ha condiviso una foto con una bambina, probabilmente una delle sue amate nipotine, Matilde e Penelope. E, oltre allo scatto, ha pubblicato un messaggio indirizzato proprio al fidanzato, che evidentemente si stava attardando a risponderle: “Se non rispondi entro 3 secondi ci lasciamo sul serio“.

Giulia De Lellis sbotta per le critiche ricevute dopo la morte del suo cane/ "Sono sconvolta!"

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: le voci di crisi

Il messaggio di Giulia De Lellis è un indizio piuttosto importante, che mette in luce come starebbero attualmente le cose con il fidanzato Carlo Beretta. L’intento di quelle parole è stato dai più interpretato come ironico e chiarisce sin da subito che, al momento, la coppia sta ancora insieme. Tuttavia quel “sul serio” lascia intendere che, nel precedente periodo, la coppia ha dovuto fare i conti con una presunta rottura nel loro rapporto, taciuta e non condivisa con i suoi followers. O, forse, è stato solo un ironico tentativo di mettere a tacere i gossip sul loro conto.

Giulia De Lellis in lutto: è morto il suo cane Tommy/ Dramma durante le vacanze: sfogo e polemiche

Sta di fatto che l’influencer e il fidanzato sono ancora innamoratissimi e, al momento, non sembrerebbe esserci alcuna crisi in corso. Quelle parole hanno in parte rassicurato i fan della De Lellis, che non si perdono alcun dettaglio della vita professionale e sentimentale della propria beniamina.













© RIPRODUZIONE RISERVATA