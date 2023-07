Giulia De Lellis in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta/ Bufera per la foto con il Presidente d’Israele

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: la foto con il presidente d’Israele

Giulia De Lellis si trova in vacanza in Medio Oriente insieme al fidanzato Carlo Beretta, proprietario di un’azienda che produce armi. In Israele, la coppia sta visitando luoghi meravigliosi concedendosi anche momenti di relax al mare e serate spensierate partecipando a vari eventi e party. L’influencer sta documentando il viaggio che si è concessa insieme al fidanzato sui social condividendo foto e video tra le storie del suo profilo Instagram. Contenuti social che i fan stanno particolarmente apprezzando.

Tuttavia, una foto ha scatenato la bufera. La foto in questione vede Giulia De Lellis insieme al fidanzato Carlo Beretta insieme Capo dello Stato, Isaac Herzog. La De Lellis ha inoltre mostrato altri momenti del viaggio come una giornata di addestramento con l’IDF, il party esclusivo nella Grotta di Salomone. Contenuti social che hanno provocato la forte reazione del popolo del web che si è scagliato contro l’influencer.

Giulia De Lellis risponde alle polemiche

Alcuni contenuti social del viaggio in Israele condivisi sia da Giulia De Lellis che da Carlo Beretta hanno scatenato la dura reazione di diversi utenti che hanno puntato il dito contro la coppia per le vicende politiche che coinvolgono il Paese in cui si trovano. Come fa sapere Fanpage, un utente avrebbe ricevuto in privato la risposta di Giulia De Lellis che sarebbe finita, poi, su Twitter.

“Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo. Quando leggo e o vedo tanta cattiva informazione o inviti all’odio mi viene solo la nausea. Ti auguro di andare oltre nella vita, di informarti meglio”.

no perche questa rincretinita ha davvero scritto A ME di informarmi meglio i’m about to throw hands pic.twitter.com/1vOeXuO9ab — amc (@M1RRORBAL) July 26, 2023













