Giulia De Lellis incinta di Carlo Beretta?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

Giulia De Lellis, sin dai tempi in cui era fidanzata con Andrea Damante, non ha mai nascosto il desiderio di avere dei figli presto per poter essere una mamma giovane e seguirli attivamente. Un desiderio che l’influencer ha ancora e che potrebbe realizzare presto con il fidanzato Carlo Beretta con cui fa ormai coppia fissa da due anni. Dopo aver smentito i rumors su presunte crisi, i due sono tornati a mostrarsi sui social sempre più uniti e innamorati. Nelle scorse settimane, la coppia ha anche partecipato al matrimonio di due amici e la De Lellis, ai suoi milioni di followers, ha raccontato che, tra i due, il più emozionato era sicuramente Carlo.

Giulia, infatti, ha confidato ai fan che, dopo aver partecipato al matrimonio degli amici, i discorsi del fidanzato hanno avuto come argomento proprio il matrimonio. L’influencer, inoltre, ha sottolineato di non essere propensa, in questo momento, al matrimonio avendo altre priorità come la casa. Tuttavia, oltre al matrimonio, sul web, i fan hanno cominciato a pensare ad una presunta gravidanza di Giulia: la De Lellis è davvero in dolce attesa?

Giulia De Lellis smentisce di essere incinta

Non è ancora il momento per Giulia De Lellis e Carlo Beretta di allargare la famiglia. Inondata dalle domande delle fan che avrebbero notato una luce diverse nei suoi occhi, l’influencer ha deciso di smentire tutti i rumors e, dopo aver risposto a una follower, ha condiviso lo screenshot della chat tra le storie di Instagram per annunciare a tutti di non essere incinta.

“Hai una luce diversa negli occhi? Ma non è che sei incinta?”, le ha chiesto una ragazza. “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”, è stata la risposta della De Lellis.

