Giulia De Lellis incontra l’ex Andrea Iannone/ Gelo in un locale in Sardegna

La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta continua a gonfie vele. La coppia sta vivendo una vacanza d’amore in Sardegna, tra amici e serate romantiche, ma è proprio durante una di queste serate che Giulia ha fatto un incontro inaspettato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti incontrato il suo ex Andrea Iannone. Stando a quanto fa sapere il settimanale CHI, i due neppure si sono salutati.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, presto un figlio?/ Dopo la vacanza super lusso...

“Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Sigfnorini – Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao.”

Giulia De Lellis in barella dopo il vaccino/ "Foto imbarazzante. Ero preoccupata"

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, neppure un saluto tra i due ex

Insomma, Giulia De Lellis e Andrea Iannone non si sono degnati di uno sguardo, né tantomeno di un saluto. C’è chi ipotizza che il mancato saluto sia stato un gesto per rispetto a Carlo, attuale fidanzato di Giulia lì con lei al momento dell’incontro, e chi pensa che sia accaduto qualcosa con Iannone. In merito al pilota, dopo le voci riguardanti alcuni flirt, oggi sembra essere single, tant’è che al party non è stata avvistata alcuna fidanzata o possibile tale al suo fianco. Tornando a Giulia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo un periodo d’oro: la storia con Carlo procede senza intoppi e tante sono le soddisfazioni arrivate nell’ultimo periodo anche dal punto di vista lavorativo.

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis "Voglio fare la cantante"/ "Mi prendono tutti in giro, ma non mollo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA