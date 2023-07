Giulia De Lellis: la vacanza al Mar Morto é una lezione di geografia, in bikini/ Le reazioni

Giulia De Lellis al centro di una polemica web: c’entra il viaggio in Israele con Carlo Gussalli Beretta

Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione mediatica, complice il nuovo viaggio in Israele condiviso con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne e l’attuale fidanzato, ereditiere della casa produttrice di armi omonima Beretta, sono volati in Israele, a quanto pare per un momento di coppia da condividere tra attività di vacanza e lavoro. E gli annessi post pubblicati via social, in particolare da parte di Giulia, scatenano intanto tra le reaction più disparate nel web, dividendo così l’opinione dell’occhio pubblico.

Si tratta degli stati social, tra post pubblici e storie, che in particolare Giulia De Lellis condivide nelle ultime ore con il web del nuovo viaggio israeliano, diventato il thread di un acceso dibattito geopolitico online, complice anche le attività lavorative svolte dalla coppia. I due giovani fidanzati, nel mezzo della polemica web, sono tacciati di supportare, volontariamente per visibilità a fin di business o involontariamente per ignoranza, l’apartheid in Israele ai danni dei palestinesi. Sulla scia di una questione mai risolta.

La coppia scatena la polemica, in particolare , con la testimonianza social dell’incontro con il presidente Isaac Herzog e una giornata di addestramento militare con l’esercito dell’Idf. Su Twitter registra, tra le contestazioni in corso, un tripudio di interazioni social il video di un attivista, che contro l’influencer e l’ereditiera lancia una bordata pubblica: “Questi due soggettoni stanno facendo un viaggio Israele dove, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una giornata di addestramento insieme all’Idf, l’esercito di un regime di apartheid e da oggi dichiarata dittatura fascista. Lui (Beretta, ndr) li tagga, mette mi piace. Si sono divertiti con un esercito che solo quest’anno ha ucciso più di 40 minori senza subire nemmeno un richiamo. Giulia, guardati le loro facce, è questo che stai sponsorizzando”. Online tra gli utenti c’é anche chi sottolinea che la questione un Israele sia più complessa, in realtà, con crimini contro l’umanità commessi anche dai palestinesi in Israele. E la polemica taccia Giulia De Lellis di non coprire a dovere il ruolo di influencer, dal momento che lei non argomenterebbe a detta dei critici la questione geopolitica rispetto al viaggio estivo condiviso online.

La lezione di geografia di Giulia De Lellis e…

Via Instagram Giulietta mostra, tuttavia, con fierezza una carrellata di scatti contenuti in un post che la ritrae in un bikini succinto che mette in mostra il corpo della ex protagonista a Uomini e donne e tra le stories, poi, sul re dei social la De Lellis dispensa una lezione di geografia che la geolocalizza al Mar Morto:

“Nel Mar Morto, il lago salato situato fra Israele e Giordania, la salinità dell’acqua (e quindi la sua densità e il suo peso specifico) è talmente elevata che per galleggiare non serve neppure nuotare”, si legge nella caption della lezione della mora influencer.

