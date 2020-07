Giulia De Lellis, like a Iannone/ Lui: “Non sarò in pista per la prima volta” e lei..

Giulia De Lellis vicina ad Andrea Iannone. Almeno virtualmente. La fidanzata di Andrea Damante ha condiviso una parte della sua vita con il pilota che quest’anno, non sarà in pista per la Moto GP. Iannone, infatti, sta scontando una squalifica che lo terrà lontano dalle piste fino a giugno 2021 nonostante sia stata dimostrata l’assunzione accidentale di uno steroide anabolizzante. A poche ore dal ritorno ufficiale della Moto Gp, Iannone non ha nascosto il proprio stato d’animo condividendo la propria tristezza con i suoi tifosi. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un breve messaggio con cui ha cercato di rendere meno amara la lontananza dalle piste dove, nel corso degli anni, è riuscito a realizzare i propri sogni. Poche parole che hanno colpito il cuore dei suoi followers, compreso quello di Giulia De Lellis che si è lasciata andare ad un gesto pubblico nei suoi confronti.

GIULIA DE LELLIS E IL LIKE AD ANDREA IANNONE: IL SOSTEGNO PER LA SQUALIFICA

Giulia De Lellis ha sempre sostenuto Andrea Iannone durante il periodo che ha portato alla squalifica. C’era lei al suo fianco quando la vicenda è cominciata ed oggi, pur essendo tornata tra le braccia di Andrea Damante, non ha smesso di sostenerlo. Pur con un semplice like, infatti, l’influencer ha dimostrato di sostenere una persona che ha fatto parte della sua vita. “Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza”, scrive Iannone, “Il mio in bocca al lupo a tutta la Motogp, ai team, ai miei colleghi e ai tifosi. Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista. Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso”, ha scritto Iannone su Instagram ricevendo così il like della De Lellis che non stupisce chi ha seguito sin dall’inizio la vicenda.





