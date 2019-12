Giulia De Lellis, matrimonio con Andrea Iannone?/ Lei stuzzica: “Se scappo mi sposi?”

Prove di matrimonio per Giulia De Lellis? La bella influencer ha stupito i suoi follower mostrandosi per la prima volta in abito bianco da sposa. Non si tratta però di quello che potrebbe indossare per un presunto matrimonio col suo fidanzato Andrea Iannone. D’altra parte è ancora presto per parlare di nozze, visto che la loro storia è nata solo pochi mesi fa. Eppure la De Lellis pubblica questo scatto, che proviene dalla partecipazione all’evento per Atelier Eme, in abito da sposa e con una frase sembra proprio stuzzicare il suo fidanzato.

Giulia De Lellis pensa al matrimonio con Iannone?

“Se scappo mi sposi?” scrive Giulia De Lellis, stuzzicando Andrea Iannone e lanciandogli quasi un invito. Il pilota di MotoGp al momento non ha risposto ma potrebbe dire la sua a breve. Non mancano però i commenti del web, quasi tutti estasiati dalla bellezza di Giulia in abito da sposa. “Semplicemente incanto – scrive un utente. che poi intuisce la frecciatina a Iannone – Molto originale la didascalia, ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale”. Si attende solo la risposta del pilota.





