Giulia De Lellis “Non sono una venduta”/ “Le mie colleghe per 5mila euro…”

E alla fine Giulia De Lellis continua a sbraitare e urlare contro tutto e tutti e non solo sui social, dove negli ultimi tempi si è resa protagonista di una serie di frecciatine a Belen Rodriguez, ma anche sulle pagine di Vanity Fair. Proprio alle pagine della rivista rivela quali siano i punti che la rendono nervosa e cosa la infastidisce delle sue stesse colleghe “disposte a vendersi per 5mila o 10mila euro anche per cose che non le piacciono”. A quanto pare la bella influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha intenzione di mollare la presa e, soprattutto, tirarsi indietro quando si tratta di polemiche visto che anche nell’intervista va dritta al sodo dicendo: “La verità? Penso che molte volte abbia ragione. Perché tante mie colleghe, non tutte ma tante, si vendono e basta. Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano, anche quelle che non si metterebbero mai. Invece la mia storia insegna altro: empatia e autenticità….Mi offendo se qualcuno mi dà della venduta”.

GIULIA DE LELLIS, LA STOCCATA ALLE COLLEGHE

Giulia De Lellis va avanti in queste sue rivelazioni svelando anche che chi la segue sui social sa bene che lei pubblicizza cose che lei stessa prova e usa e dice no quando un prodotto non le piace e spiega: “Io non ho mai mostrato, promosso o esposto qualcosa che non mi convinceva, che non ho provato per prima, che non ho amato io stessa”. Il suo rapporto con le ragazze che la seguono è stato sempre di onestà e questo l’ha premiata, lei ne è certa, visto che ci tiene anche a precisare quando lo fa per promozione e quando, invece, si tratta di regali che lei ama testare forse come “espressione del suo talento”. Giulia De Lellis ha rivoluzionato questo mestiere?

