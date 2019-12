Andrea Iannone sospeso per Doping/ Compagno Giulia De Lellis positivo ad un controllo

Sospeso provvisoriamente per doping, Andrea Iannone, noto pilota dell’Aprila, categoria MotoGp. Stando a quanto riportato pochi minuti fa da La Gazzetta dello Sport, le analisi effettuate sul pilota abruzzese avrebbero evidenziato un “risultato analitico – scrive la Rosa – avverso a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni”. A darne notizia è la Federazione internazionale del motociclismo, nota comunemente come Fim, che ha precisato che il prelievo delle urine era stato effettuato lo scorso 3 novembre in occasione dell’ultima prova del motomondiale 2019 in quel di Sepang, sul circuito della Malesia. Il campione è stato poi analizzato presso il laboratorio accreditato dalla Wada di Kreischa, in Germania, notificando poi il risultato reso pubblico quest’oggi. In base a quanto si legge sull’articolo 7.91 del codice antidoping della Fim, Iannone è stato quindi sospeso.

ANDREA IANNONE SOSPESO PER DOPING: FESTA A NOALE ROVINATA

Sempre in base a quanto specificato da La Gazzetta dello Sport, il pilota avrà ora la facoltà di chiedere la contro-analisi del campione prelevato in Malesia, e la conseguente revoca della sospensione (articolo 7.9.3.2 del codice antidoping Fim). Ma per ora vige il divieto e di conseguenza lo stesso non potrà partecipare nel breve periodo a qualsiasi gara motociclistica. Una triste notizia che giunge in un giorno di festa per lo stesso Iannone. Il pilota Aprilia di MotoGp, confermato anche per il campionato del 2020, è atteso quest’oggi a Noale per la festa di Natale del marchio motoristico, ma l’evento sarà per forza di cose rovinate. Secondo le prime ipotesi in merito al “doping”, il pilota potrebbe aver preso qualche farmaco “sbagliato”, ovviamente senza alcuna intenzione dopante, durante il periodo in cui si è infortunato a Misano, un mese e mezzo proprio della gara di Sepang. La stagione 2019 non è stata delle migliori per Iannone, che ha chiuso il campionato in 16esima posizione, con 43 punti. Il miglior piazzamento è stato il sesto posto in Australia.

