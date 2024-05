Giulia De Lellis sostituisce Giulia Stabile alla conduzione di Tu sì que vales?/ L’indiscrezione bomba

Tu sì que vales, Giulia De Lellis al posto di Giulia Stabile? L’indiscrezione

Giulia Stabile e Giulia De Lellis potrebbero diventare protagoniste di un’interessante staffetta alla conduzione di un popolare programma della tv: Tu sì que vales. Il celebre e seguitissimo talent show di Canale 5 tornerà in onda il prossimo autunno con una nuova edizione e, in attesa delle registrazioni delle puntate, si vocifera che sia in atto una piccola rivoluzione al timone. Secondo quanto riporta un’indiscrezione di Di Più Tv, infatti, la Stabile potrebbe salutare la conduzione.

La ballerina ed ex vincitrice di Amici è approdata nel programma nel 2021, prima affiancando Belen Rodriguez alla conduzione e poi sostituendola quando la showgirl argentina ha deciso di lasciare. Tuttavia, riporta il settimanale, la ballerina sarebbe ora intenzionata a concentrarsi di più sulla sua più grande passione, la danza. In particolare, avrebbe in programma uno spettacolo da portare in numerosi teatri italiani: un progetto che le richiederebbe energie e soprattutto tempo a disposizione.

Giulia De Lellis verso Tu sì que vales dopo le esperienze su Real Time

Ma, per la conduzione della prossima edizione di Tu sì que vales, Maria De Filippi sarebbe già corsa ai ripari. A sostituire Giulia Stabile, scrive Di Più Tv, potrebbe esserci Giulia De Lellis, recentemente al centro del gossip per la storia d’amore con Giano Del Bufalo. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne non è nuova alla conduzione televisiva, avendo già preso le redini di diversi programmi di Real Time, da Love Island a Call of beauty, sino a Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Al suo fianco nel talent dovrebbero poi essere confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, colonne portanti dello show. Per quel che riguarda la giuria, invece, dovremmo rivedere nel ruolo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Quest’ultima è subentrata nell’ultima edizione al partente Teo Mammucari, a sua volta passato lo scorso anno in Rai alla corte di Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle. A capo della giuria popolare, invece, dovrebbe essere confermata Sabrina Ferilli.

