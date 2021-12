Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne/ Retroscena su Andrea Damante e il matrimonio

Dopo Teresanna Pugliese, a Uomini e Donne, torna anche Giulia De Lellis. L’occasione è la presenza in studio di Raffaella Mennoia per parlare del libro “Cupido spostati” in cui la Mennoia racconta la storia di una coppia amatissima del dating show che nel libro ha nomi diversi da quelli reali. “Sto bene. E’ molto emozionante per me essere qua. Lavoro tantissimo, ma ormai è la mia vita e mi piace. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia“, afferma Giulia De Lellis dopo l’ingresso in studio. “Cosa hai combinato con questo libro? Ormai sono passati cinque anni” dice poi Giulia rivolgendosi a Raffaella Mennoia.

Maria De Filippi, poi, sposta l’attenzione sul libro scritto da Raffaella Mennoia. “Secondo me non sei tu la protanista del libro dove si parla di matrimonio. Voi non avevate parlato di matrimonio?”, chiede la De Filippi. “Un po’ sì. Per il pubblico ci sposavamo un giorno sì e un giorno noi, ma non ho mai ricevuto una proposta di matrimonio“, risponde la De Lellis.

Giulia De Lellis e la storia con Andrea Damante

Maria De Filippi legge alcuni passaggi del libro scritto da Raffaella Mennoia in cui si parla di tradimenti e della reazione della protagonista che, dopo aver scoperto il tradimento, distrugge casa al fidanzato. “L’hai fatto anche tu?”, chiede la De Filippi. “Gli ho rotto la playstation. Mi conoscete, avevo un carattere caldo”, aggiunge ancora Giulia che conferma di avere molte cose in comune con la protagonista del libro scritto dalla Mennoia.

“Ho molte cose in comune con Giorgia (la protagonista del libro ndr) tranne il finale perchè lei si sposa. Potrei essere io”, aggiunge ancora l’ex corteggiatrice ed oggi influencer.

