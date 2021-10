Giulia De Lellis tradita dal fidanzato Carlo Beretta, scherzo Iene/ Video “Un incubo”

Giulia de Lellis vittima di uno scherzo delle Iene. L’influencer ha vissuto attimi di panico a causa dello scherzo che Nicolò De Devitiis le ha organizzato con la complicità del fidanzato Carlo Beretta e la sua assistente. Tutto è cominciato quando alcune pustole sono spuntate sul corpo della sua assistente. Pustole che, il giorno successivo, sono spuntate anche sul corpo del fidanzato cominciando a far tremare la De Lellis. Giulia che non ha mai nascosto di essere spaventatissima dalla comparsa di malattie, si è fatta travolgere dal panico.

Nel video trasmesso dalle Iene, intimorita, chiede al fidanzato di controllare l’eventuale presenza di pustole sul suo corpo. Il momento più tragico, però, arriva quando scopre la diagnosi. “Il mio dermatologo mi ha detto che potrebbe essere sifilide”, le dice l’assistente durante una videochiamata. “Cos’è la sifilide? Non è la malattia del ses*o”, chiede la De Lellis.

Giulia De Lellis in crisi per lo scherzo delle Iene

La diagnosi di sifilide per il fidanzato Carlo Beretta illumina Giulia De Lellis che si chiede come sia possibile che sia il fidanzato che la sua assistente siano stati contagiati della stessa malattia. “La trasmissione di questa malattia è sessuale, come hai fatto a prenderla?“, chiede Giulia che decide di farsi visitare insieme al fidanzato.

“Sono sicuro quasi al 100% che sia sifilide”, è la diagnosi del medico che conferma come il contagio sia avvenuto sessualmente. Giulia De Lellis che decide d’indagare chiedendo la verità al fidanzato il quale conferma di aver avuto un incontro con la sua assistente. “Ti sei scop*to la mia assistente in macchina“, sbotta Giulia che pone una serie di domande al fidanzato. Giulia perde la testa fino a quando non scopre che è stato uno scherzo. Su Instagram, poi, la De Lellis afferma di aver vissuto un vero incubo. “Non avevo capito assolutamente nulla! Quando si tratta di malattie mi si annebbia la vista e vado in tilt! Fino all’ultimo ero sconvolta. Avendo avuto un passato travagliato per i tradimenti, il fatto che io stessi realizzando che di nuovo ero stata tradita mi ha fatto andare su tutte le furie”. Cliccate qui per vedere il video dello scherzo.

