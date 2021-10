Carlo Beretta, fidanzato Giulia De Lellis/ Prove di famiglia e dediche d’amore

Giulia De Lellis e Caro Beretta sempre più uniti e innamorati. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi tra le influencer più amate e seguite in Italia, ha ritrovato la serenità accanto a Carlo Beretta con cui ci mostra spesso sui social. Dopo aver vissuto i primi mesi con discrezione, Giulia dichiara il proprio amore al fidanzato con cui ha partecipato anche ad aventi ufficiali mostrandosi come due divi con un look curato e impeccabile. Un amore importante quello che unisce la De Lellis e Beretta che, insieme, trascorrono anche diverso tempo con la famiglia di lei.

Carlo Beretta ha accompagnato Giulia al matrimonio della sorella De Lellis nonchè al compleanno delle nipotine a cui l’influencer è legatissima. Con le nipotine, Giulia e Carlo fanno le prove di famiglia in attesa di poter costruire qualcosa d’importante insieme.

Matrimonio in futuro per Giulia De Lellis e Carlo Beretta? L’influencer non ha mai nascosto di sognare il matrimonio e dei figli e con Carlo Beretta ha ritrovato la voglia di credere nell’amore. La coppia, per il momento, non fa progetti in tal senso, ma la loro storia è sempre più importante e i fan della De Lellis non nascondono di essere molto felici per lei.

Giulia, inoltre, sempre molto schietta e sincera, si è anche lasciata andare ad una dolcissima dedica per l’uomo che le ha rapito il cuore. “Quel respiro che mi toglie ancora il fiato…”, ha scritto la De Lellis sono una foto. Giulia, inoltre, tornata a parlare dei problemi di acne, ha spiegato di aver trovato nel fidanzato un valido sostegno. “Sarò per sempre grata per essermi stato vicino in questi mesi. Grata per avermi scoperto il viso quando lo nascondevo con i capelli. Per avermi fatta struccare ogni volta che eravamo insieme perché consapevole che il trucco in quel momento non sarebbe stato d’aiuto. Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella…”, ha scritto Giulia nella didascalia che accompagna il post qui in basso.

