Giulia De Lellis “Voglio fare la cantante”/ “Mi prendono tutti in giro, ma non mollo”

Giulia De Lellis, reduce dall’esperienza come conduttrice di Love Island, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver raggiunto la popolarità partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante con cui ha poi vissuto una bellissima storia d’amore, oggi finita, si è trasformata prima in una delle influencer italiane più importanti con milioni di followers che, ogni giorno, la seguono sui social e poi in una conduttrice. La De Lellis, inoltre, ha anche scritto un libro con cui ha scalato le classifiche, ma ha ancora un sogno da realizzare. A svelare quello che è il suo desiderio più nascosto è stata la stessa Giulia che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a dichiararsi soddisfatta dell’esperienza vissuta come conduttrice, ha svelato il suo nuovo sogno professionale.

Giulia De Lellis: “Continuo a studiare per diventare una cantante”

Giulia De Lellis è giovane, ma molto determinata e ha tutte le intenzioni di realizzare il sogno di diventare una cantante nonostante in pochi credano nel suo talento musicale. “Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo“, ha svelato la De Lellis. Il futuro dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, sarà tra la televisione, i social e la musica? Sulla sua esperienza da conduttrice, infine, ha detto: “Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto e credo che si veda che mi piace“. E chissà che, in futuro, Giulia non annunci l’uscita del suo primo singolo per la gioia di tutti i suoi fans.

