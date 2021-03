GIULIA DIANA, FIDANZATA GHEMON/ “Era mia amica, poi le ho detto ‘ti amo’”

Giulia Diana è la manager e organizzatrice di eventi fidanzata di Ghemon, uno dei cantanti in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Di fatto, il rapper di Avellino è appena tornato a esibirsi in televisione, e questo pomeriggio sarà ospite di Domenica in per raccontare come sta andando la sua carriera dopo il 21esimo posto ottenuto a Sanremo. Presumibilmente, Mara Venier vorrà soffermarsi anche sul racconto della sua vita privata e in particolare sul suo fidanzamento con Giulia Diana, anche lei un personaggio tutto sommato noto del mondo dello spettacolo. Giulia Diana è un’organizzatrice di eventi originaria di Aprilia (Latina), paese dov’è nata e cresciuta. Una delle sue passioni, a parte Ghemon, è quella per i tatuaggi: ne ha infatti tantissimi su tutto il corpo, tra cui anche un disegno dedicato alla sua città natale. Sul suo profilo Instagram, Giulia Diana condivide numerosi scatti che la ritraggono in compagnia del cantante. La loro è ormai una storia d’amore consolidata, anche se non si hanno particolari notizie circa il loro rapporto.

Giulia Diana è la fidanzata di Ghemon

Nella bio del suo profilo Instagram, Giulia Diana si definisce ‘naturalizzata napoletana’, a testimoniare il suo legame profondo anche con la città partenopea. In questo potrebbe centrare il fidanzato – Giovanni Luca Picariello in arte Ghemon –, il cui cognome tradisce evidentemente la sua ‘napoletanità’. Amore a parte, Giulia Diana è una vegana convinta e ha aperto un blog, Seitanfofica, in cui parla proprio delle sue scelte alimentari. Lei e Ghemon si frequentano da diversi anni, ma la scintilla è scoccata soltanto di recente. “Era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? Ti amo anch’io’”, ha raccontato il cantante in un’intervista del 2018 a Vanity Fair. Prima di ufficializzare la cosa, spiega Ghemon, hanno voluto assicurarsi di essere ‘emotivamente indipendenti’ l’uno dall’altra. Un tema, questo dell’emotività, che a lei sta molto a cuore: “La cosa più semplice e complicata al mondo… Ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato a elio che si perde nel cielo”, ha scritto Giulia su Instagram.

