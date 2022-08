Giulia Diana, fidanzata Ghemon/ Il rapper: “era una delle mie migliori amiche”

Giulia Diana e Ghemon: da amici a fidanzati

Giulia Diana è la fidanzata di Ghemon, il rapper di “Rose viola”. Un grande amore quello nato tra i due che, prima di diventare una coppia, erano semplicemente amici. L’amore è scoppiato all’improvviso come ha raccontato proprio il rapper durante un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair: “era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? Ti amo anch’io”. Così Ghemon e Giulia si sono ritrovati innamorati ed uniti come non mai. Ma chi è la bella compagna del rapper? Grande amante dei tatuaggi e vegana, la fidanzata di Ghemon è nata a Latina e lavora come organizzatrice di eventi e si descrive come “naturalizzata napoletana”.

Inoltre la fidanzata di Ghemon è impegnata nella gestione del sito SEITANfoFICA in quanto attivista e vegana convinta. La loro storia d’amore è stata resa nota proprio dal rapper che sui social ha pubblicato una serie di foto in compagnia della fidanzata.

Giulia Diana e Ghemon: “l’amore è la cosa più semplice e complicata al mondo”

Giulia Diana e Ghemon non nascondono il loro amore. Anzi sui social il rapper e l’organizzatrice di evento in diverse occasioni condividono foto e messaggi d’amore. Proprio l’attivista sui social ha scritto una bellissima dedica al suo compagno: “ma l’amore poi, alla fine, che cazzo di figata è? È la cosa più semplice e complicata al mondo… ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato ad elio che si perde nel cielo”.

Non solo, sempre sui social in occasione del Concerto dell’1 Maggio dove Ghemon è stato protagonista, Giulia ha postato una foto con tanto di bacio scrivendo: “perchè tu sei il mio amore”. Che dire un grande amore quello nato tra i due!

