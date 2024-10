Temptation Island 2024, Giulia distrutta da Mirco: “Mi aspettavo più chiarezza e verità”

Cos’è successo un mese alla coppia formata da Giulia e Mirco? A scrivere al programma è stata la ragazza che dopo nove anni di fidanzamento e tre di convivenza ha iniziato ad avere dei dubbi, dubbi condivisi anche dal giovane. Sin da subito entrambi si sono scambiati accuse reciproche mentre Mirco si è avvicinato alla single Alessia. Dopo un falò di confronto infuocato i due hanno scelto di lasciarsi, Giulia avrebbe voluto riprovarci mentre Mirco categoricamente è voluto uscire da solo ed ad oggi, come lui stesso ha dichiarato è felice accanto ad Alessia, single del programma.

Nel dettaglio, Giulia e Mirco di Temptation Island 2024 non sono ritornati insieme. E mentre Mirco vive una storia d’amore con Alessia. Giulia invece è ancora un po’ provata e scombussolata: “Non ho voluto vedere Mirco per una settimana poi ci siamo visti e lui mi ha detto che sentiva un vuoto. Invece poi ho saputo che già frequentava un’altra ragazza. Io mi aspettavo più chiarezza, volevo che mi dicesse la verità perché me lo meritavo anche dopo nove anni.” E subito dopo ha confessato di provare ancora dei sentimenti per lui: “Io ho provato a recuperare il rapporto e volevo fargli capire i miei sentimenti. Io lo amo ancora non può finire l’amore in un mese.”

Giulia distrutta dopo la rottura con Mirco: “Mi hai uccisa, mi sento un vuoto dentro”

Durante la chiacchierata con Filippo Bisciglia, Giulia ha rivelato come sta adesso dopo la rottura con Mirco: “Oggi dentro di me io sento solo un vuoto. Lui mi ha uccisa li perché vedere delle cose dietro uno schermo ti fa sentire impotente. Per fortuna ho delle persone che mi vogliono bene e grazie ai quali io riesco ancora a superare. Io non posso accettare un ragazzo che mi lascia e dopo un’ora dice che ama un’altra.” Poi ha voluto fare una precisazione: “Ci tenevo a dire una cosa: io sono passata come una che non lavora invece io ho sempre lavorato e solo che da marzo non ho più un contratto ma adesso mi metterò su un’attività mia.” Ed infine ha concluso spendendo parole molto carine sulla single: “Alessia mi sembra una ragazza intelligente, con una testa sulle spalle non ha colpe se Mirco non prova sentimenti per me. A Giulia auguro tanta serenità, per tutta la vita.”